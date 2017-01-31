"Укрпочта" должна быть сохранена и должна развиваться", - В.Гройсман

УГППС "Укрпочта" должна быть сохранена и должна развиваться. Мы видим, что рынок сегодня растет, а мы как государственный аппарат не берем в этом участия. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время совещания по стратегии развития "Укрпочты" на 2017-2021 годы, передает пресс-служба КМУ.

"Однозначно, надо понимать, что "Укрпочта" должна быть сохранена и должна развиваться. Мы видим, что рынок сегодня растет, а мы как государственный аппарат не берем в этом участия. Надо переходить к развитию самой украинской почты", - заявил В.Гройсман.

При этом, премьер подчеркнул, что автомобили для обновления автопарка "Укрпочты" должны изготовляться на территории Украины. "Локализация - это принципиальный вопрос, это то, что влияет на рабочие места в стране, на экономику.

Это значит, что мы будем делать инвестиции в рабочие места людей и наш национальный продукт, - отметил он. Просил бы, если будете рассматривать план, чтобы вы рассчитывали в первую очередь на наше производство внутри страны", сказал В.Гройсман. Во время совещания рассматривался вопрос расширения финансовых услуг "Укрпочтой".

По данным пресс-службы Премьер-министр отметил целесообразность кооперации предприятия и государственной банковской системы, что позволит уменьшить расходы на содержание сетей и повысить качество предоставляемых услуг.

Кроме того, глава правительства призвал руководство предприятия контролировать ситуацию с выплатами минимальной зарплаты работникам "Укрпочты".