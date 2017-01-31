С 1 февраля из украинских аптек могут исчезнуть жизненно важные лекарства

|31.01.17 07:41
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Фармацевты обеспокоены, что из-за новой системы госрегулирования цен в Украине возникнет дефицит препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и астмы.
Цены под контролем
С 1 января 2017 года в Украине начало действовать госрегулирование цен на 21 международное непатентованное название лекарств. Как отмечают в Минздраве, теперь их стоимость будет компенсироваться украинцам.
«Это сделано с целью обеспечить доступными и качественными лекарствами как можно больше украинцев. Проблемы доступности лекарств и низкая покупательная способность становятся все более актуальными.
Правительственный проект “Доступные лекарства” призван изменить ситуацию в государстве к лучшему. В большинстве развитых стран существует практика государственной регуляции цен на лекарственные средства. Это позволяет избежать необоснованного завышения цен на лекарства», — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.
Подчеркивается, что граничные наценки не должны превышать 5−15%.
Реализация лекарств в аптеках выше предельной цены с учетом предельных надбавок (оптовой и розничной) и НДС будет невозможна.
Сперва, с 1 февраля, это коснется лекарств по трем направлениям: сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет II типа, бронхиальная астма.
Отмечается, что граничная цена рассчитана как «низкая референтная цена единицы лекарственной формы каждой силы действия».
При этом учитывалась цена на подобный препарат в пяти соседних странах — Польше, Словакии, Венгрии, Чехии и Латвии.
В частности, в реестр вошли такие препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний:
амиодарон.
атенолол.
верапамил.
дигоксин.
фуросемид.
карведилол.
метопролол.
нитроглицерин.
Для лечения сахарного диабета:
метформин.
гликлазид.
Для лечения бронхиальной астмы:
Беклометазон.
Будесонид.
Сальбутамол.
Фармрынок обеспокоен.
В то же время, как аптеки должны насчитывать новые цены на эти препараты, пока неясно. Сейчас они продают лекарства еще по старым расценкам.
Проект «Порядка расчета граничной надбавки (вознаграждения поставщика) и граничной торговой надбавки» был обнародован на сайте министерства еще в начале января, но профильная общественность его резко раскритиковала, так как не увидела в документе четких и понятных формулировок.
Аптекари опасаются, что с февраля к ним начнут ходить контролеры, пытаясь выявить лекарства по завышенным ценам. Из-за этого многие сети могут вообще убрать препараты от сердца, диабета и астмы из продажи.
Как отмечают в Европейской бизнес ассоциации, для внедрения данной системы недостаточно «захотеть» и выделить определенное финансирование. Нужно понимать, как функционируют модели реимбурсации в других странах, как не довести ситуацию до абсурда.