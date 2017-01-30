"Вы мошенник? Если нет, заплатите": аферисты нашли новый способ развода николаевцев на деньги

Последнее время в редакцию 0512 стали поступать сообщения от николаевцев о том, что им приходят смс от неизвестного номера с требованием отплатить долги по кредиту, хотя никаких задолженностей в банках они не имеют и поручителями кого-либо никогда не выступали.

СМС чаще всего приходят следующего характера:

"Ви відмовились від сплати боргу по списанню! Прийнято ріщення зупинити фінанасову пропозицію протягом 5-ти днів. Ви шахрай? Якщо ні, сплатіть. Терміново! 0800301027 (безкоштовно)"

"У вас 4 часа, чтобы внести обещанный платеж 500 грн. Время пошло.. 0800301027 (бесплатно)"

В каждом сообщении упоминается номер 0800301027, по которому предлагается позвонить бесплатно и уточнить подробности.

Редакция провела небольшое расследование и выяснила, что это очередной "развод", аферисты таким образом просто пытаются выманить деньги.

Мы позвонили на указанный в сообщениях номер. Отвечает на звонок девушка, которая представляется Анной Владимировной - сотрудницей компании "Кредитэкспресс". На вопрос, является ли эта линия действительно бесплатной, девушка задумывается и через время неуверенно отвечает, что да.

Потом уточняет, на какой номер приходят смс и называет имя, фамилию и номер якобы кредитного договора людей, которых получатель сообщений впервые слышит в жизни.

Общение длится около минуты. Проверяем количество средств на телефоне: за последний разговор сняли со счета 5 гривен.

Не такие большие деньги, если подумать. Но мы ведь не знаем, как много таких "входящих" поступает на линию за день, неделю, месяц. В подобных случаях советуем звонить сразу в полицию на линию 102.

Предупреждаем горожан быть максимально осторожными, ведь желающих нажиться на невнимательности и доверчивости с каждый разом становится все больше.