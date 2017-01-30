"Вы мошенник? Если нет, заплатите": аферисты нашли новый способ развода николаевцев на деньги


34
30.01.17 20:45Сколько просмотров этой статьи38Сколько комментариев этой статьи0

Последнее время в редакцию 0512 стали поступать сообщения от николаевцев о том, что им приходят смс от неизвестного номера с требованием отплатить долги по кредиту, хотя никаких задолженностей в банках они не имеют и поручителями кого-либо никогда не выступали.

СМС чаще всего приходят следующего характера:

"Ви відмовились від сплати боргу по списанню! Прийнято ріщення зупинити фінанасову пропозицію протягом 5-ти днів. Ви шахрай? Якщо ні, сплатіть. Терміново! 0800301027 (безкоштовно)"

"У вас 4 часа, чтобы внести обещанный платеж 500 грн. Время пошло.. 0800301027 (бесплатно)"

В каждом сообщении упоминается номер 0800301027, по которому предлагается позвонить бесплатно и уточнить подробности.

Редакция провела небольшое расследование и выяснила, что это очередной "развод", аферисты таким образом просто пытаются выманить деньги.

Мы позвонили на указанный в сообщениях номер. Отвечает на звонок девушка, которая представляется Анной Владимировной - сотрудницей компании "Кредитэкспресс". На вопрос, является ли эта линия действительно бесплатной, девушка задумывается и через время неуверенно отвечает, что да.

Потом уточняет, на какой номер приходят смс и называет имя, фамилию и номер якобы кредитного договора людей, которых получатель сообщений впервые слышит в жизни.

Общение длится около минуты. Проверяем количество средств на телефоне: за последний разговор сняли со счета 5 гривен.

Не такие большие деньги, если подумать. Но мы ведь не знаем, как много таких "входящих" поступает на линию за день, неделю, месяц. В подобных случаях советуем звонить сразу в полицию на линию 102.

Предупреждаем горожан быть максимально осторожными, ведь желающих нажиться на невнимательности и доверчивости с каждый разом становится все больше.

Похожие новости

26.01.17 16:55За месяц долги по зарплате на Николаевщине уменьшились на 6,5 млн гривен

16.01.17 09:40Инвестор "Николаева" сказал, что не собирается платить чужие долги, - Забранский

16.08.12 17:17За земельные долги Николаев мог бы отремонтировать дороги

22.08.11 13:24636 тыс. грн. задолженности по заработной плате возникло на 8 новых николаевских предприятиях на 1 августа 2011г.

01.04.10 09:18Городские власти и коммунальщики переходят к политике устрашения должников

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Понедельник, 30.01.2017

Закругление верхнее-левое

21:38За день ранены 20 военных, трое погибли - штаб АТО

21:00Порошенко и новый глава МИД Германии обсудили ситуацию на Донбассе

20:45"Вы мошенник? Если нет, заплатите": аферисты нашли новый способ развода николаевцев на деньги

20:30Миколаїв. Водій після сварки з дружиною вирішив зігнати гнів на поліцейських

20:00«Общественников, в идеале, не должно быть», - Андрей Вадатурский

19:50Украинский центровой Владимир Герун будет играть за "Барселону"

19:45Лесные пожары выжгли Чили и сделали бездомными сотни жителей

19:30В Николаеве Управление культуры выделило более 42 тыс. грн. на покупку елки, которую никто так и не увидел

19:15В центре Николаева девушка на Opel устроила масштабное ДТП с 5 автомобилями

19:00В Николаеве микроавтобус сбил 13-летнюю девочку

18:45Медведчук: Закон об украинизации нарушает Конституцию

18:30В Николаеве банда иностранцев стреляла в полицейских

18:15Порошенко рассказал Меркель о бое под Авдеевкой

18:00Жителям Снигиревки за непригодную для питья воду придется платить в два раза больше

17:45Євробачення-2017: Україна обрала логотип і запрошує "вшанувати розмаїття"

17:30Дві третини читачів УНІАН проти скасування свята 9 травня – опитування

17:15Манн: трагедия в Канаде шокировала Трюдо, который раскритиковал Трампа за его решение о мигрантах

17:00Миколаївці занепокоєні підготовкою до розпродажу парку «Дружба» в Корабельному районі

16:50Николаевец обнаружил у себя во дворе гранату с поминальным венком

16:45Английский клуб обменяет болельщикам футболки с фамилией Пайе за половину стоимости

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

16.01.17 23:112250

Новые подомовые тарифы - уже реальность

17.01.17 07:521240

"Это будет совсем новое время для украинцев": из США дали прогноз по Трампу

17.01.17 08:001190

В постпраздничный период люди чаще ссорятся, увольняются с работы и впадают в апатию, - психолог

17.01.17 08:111230

Сегодня Рада рассмотрит увеличение окладов депутатам и утверждение сметы расходов парламента на 2017 год

Самые читаемые

17.01.17 18:0018170

Гадание на Крещение 2017: на суженного, на удачу, на деньги, на любовь

25.01.17 09:2212620

Сегодня День Татьяны – праздник студентов

24.01.17 00:417240

«Почему пенсионеры платят квартплату, а депутат Филевский нет?», - Владислав Чайка

18.01.17 14:267190

Маша Кончаловская: последние новости о состоянии девочки на сегодня

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама