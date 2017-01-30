«Общественников, в идеале, не должно быть», - Андрей Вадатурский

«Развелось гаденышей на фоне всеобщего обнищания…» «Такие же псевдо «патриоты» за бабки фигней страдающие…» «Только благодаря им и реализуются благотворительные проекты…» «Молодцы, ребята! Сначала появился Дорожный Контроль, потом медицинский, потом появится ЖЭКовский...» «Под видом "борьбы с коррупцией" они разводят еще большую коррупцию на фоне общественной катастрофы. Приспособленцы, крикуны и бездельники, не имеющие ничего святого».

Эти и подобные им противоречивые комментарии относительно деятельности общественников, как в Николаеве, так и в Украине, публикуются в Интернете изо дня в день.

Своим видением этого вопроса с журналистами «Новостного Николаева» поделился украинский политик, народный депутат Украины Андрей Алексеевич Вадатурский, сообщает "Новостной Николаев".

По его словам, главной причиной возникшего повсеместно движения различных общественников и активистов послужила ситуация «с ног на голову».

А именно, депутаты, по идее, обязующиеся контролировать работу исполнительной власти, сами находятся под контролем исполнительной власти, которая, используя административный ресурс, зачастую диктует и ограничивает действия народных избранников.

«Потому что это удобней. И вот то, с чем я не был никогда согласен с предыдущим губернатором, который, в принципе, провел в администрацию свою команду. Облсовет был бездействующим и народные депутаты были слабые. Поэтому у нас очень сильно, по сравнению, с другими регионами развито общественное движение», – говорит народный депутат.

Общественников, в идеале, не должно быть. Потому что это люди, которые выполняют не понятно какую роль. Если они представляют народ, то на каком основании?

«Общественники, будь то самозванцы, проплаченные или честные люди, они должны, по большому счету пройти через «чистилище», то есть выбор. И люди должны им дать мандат. Но они дали мандат народным депутатам разных уровней, которые некачественно выполняют свою работу.

Поэтому, если бы депутаты выполняли свою работу качественно, тогда не нужно было бы общественникам ходить и рассказывать о том, что всё плохо. Не было бы информповода», - продолжает Андрей Вадатурский.

Однако, качество работы народных депутатов невозможно рассматривать отдельно от эффективности работы исполнительной власти. По словам политика у нас нет «державы», контролирующая и исполнительная функции власти срослись друг с другом.

Это дает повод для пиара отдельных вредоносных личностей, именуемых себя общественниками, и сковывает руки тем немногочисленным нормальным людям, которые действительно хотят сделать для страны что-то полезное.

«У нас на сегодня нет державы и поэтому там, где есть нормальные люди, которые действительно хотят что-то хорошее сделать для страны… на Майдан вышли, хотели что-то поменять. Потом появилось очень много приспособленцев, которые просто начали на этом зарабатывать. И сейчас называют себя активистами или общественниками. А по большому счету это самозванцы потому, что их никто не уполномочивал, никто не давал им права представлять интересы народа.

Хочешь представлять интересы народа – иди в депутаты! Более того, а на что они живут? Почему они общественные деятели, а живут вне закона? У нас сегодня общественные деятели должны задекларировать имущество, свои доходы. Почему они не делают это? За счет чего они живут?», - недоумевает наш собеседник.

Место контроля исполнительной власти оказалось пустым. В природе, как известно, пустого пространства не бывает. Оно заполнилось так, как могло это сделать. Родилось явление – «общественники».

В пример быстрой переквалификации из обычного горожанина в общественного деятеля Андрей Алексеевич привёл строителя, который работал на одном из строительных объектов и зарабатывал достойные деньги.

Позже его, после того, как тот бросил объект и разогнал рабочих, политик не однократно наблюдал возле ОДА, уже в ряду «общественников».

Почему человек бросает свое дело, приносящее ему стабильную зарплату, и выбирает демонстрацию возможностей своих голосовых связок под стенами администрации? Возможно по той причине, что там платят больше, ведь выражение «кушать хочется» никто не отменял.

От имени народа уполномочен говорить тот, кто на законных основаниях, в процессе избирательной кампании, конкурировал своей программой, мировоззрением, пониманием ситуации.

И только после всеобщего принятия и одобрения планов развития, желающий представлять интересы общественности, имеет право делать это и решать вопросы во благо гражданского общества на законодательном уровне.

Украинское конституционное право позволяет открывать гражданские организации. Это уже работа в законе. И гражданские организации должны соблюдать определенные требования.

Если ты представитель «громады» или общественной организации, расскажи какой устав, какие задачи, какое количество людей в составе организации, чьи конкретно проблемы ты решаешь, кого конкретно представляешь (парикмахеров, колхозников, строителей, врачей и др.).

Однако, опыт наблюдений за работой некоторых общественных деятелей Николаева, говорит о том, что законную деятельность они считают не такой эффективной, какими могут быть их «громкие» протесты под стенами административных учреждений.

Вот так и получается, что мы выбираем одних, а приходят другие – активисты, и говорят: «мы - есть народ и мы хотим что-либо делать сами», при этом не всегда понятно, чьи интересы они преследуют на самом деле.

Николаев особо выделяется из других городов страны необычно большим количеством общественных деятелей в разных сферах жизнедеятельности николаевского социума. Это, как раз, и является оценкой работы исполнительной власти в нашем регионе.

«Тут проблема причинно-следственной связи – нужно бороться не с большое количество общественников это признак болезни общества. Нужно лечить болезнь.

Надо работать так, чтобы этих общественников не было вовсе. Как только они исчезнут, мы сможем говорить о том, что система заработала эффективно на благо украинских граждан», – убеждён Андрей Вадатурский.

В разговоре о совместной работе политика и николаевских общественников, первый не стал скрывать, что он не видит свою деятельность с участием в ней представителей модного нынче движения активистов.

Затрагивая тему АТО, Андрей Алексеевич, рассказал о том, что помогал и помогает военным волонтерам, однако с определенной долей осторожности.

«Мы пересекались с волонтерами, которые занимались АТО. Это я еще понимаю. Все остальные активисты… нет. Но и там, в АТО, каждый из волонтеров специализируется на своей тематике. Я старался держаться на расстоянии, потому что там надо тоже разобраться в том, что за человек, этот волонтер, чей он и с какими задачами ездит в АТО», – рассказал политик.

На вопрос журналиста, считает ли Андрей Вадатурский себя общественником, Андрей Алексеевич подчеркнул, что он законный политик и в ряду николаевских общественников себя не видит.

«Нет. Я законный политик. Но я могу сказать, что депутатство – то, чем я занимаюсь, это волонтерская деятельность, потому что я ничего не заработал и я действительно трачу на это и время свое и деньги свои.

А вот одностороннего мнения о пользе моей работы не существует. Кто-то считает, что я мало делаю, а кто-то ездит, раздает лук и выставляет это. Это ничего, что лук гнилой. Он же есть. Ну, раздали лекарства.

Ну, просроченные. Ну, сильное ли дело?! Главное, что раздали. И вот так формируется мнение: «Мне дали лук, мне дали лекарства, а Вадатурский что дал? Ну, идеи у него хорошие, ну что-то там делает, но мне лично он же ничего не дал». Здесь вопрос мировоззрения», – поделился Андрей Алексеевич.