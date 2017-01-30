Миколаївці занепокоєні підготовкою до розпродажу парку «Дружба» в Корабельному районі

Департамент ЖКГ Миколаєва готує землеупорядну документацію, відповідно до якої розміри найбільшого в місті парку «Дружба» (розташований вздовж «Широкобальського перегону») плануються суттєво зменшити для подальшого розпродажу незадокументованої землі парку.

Про це «Корабелов.Инфо» повідомила лідер Миколаївського ДемАльянсу Євгенія Матейчук:

«Отримала інформацію про ймовірне умисне зменшення розмірів найбільшого парку Миколаєва «Дружба» для розпродажу землі…

Схема наступна. На фото бачите фактичні розміри парку з супутника. Чорна лінія — УМОВНА лінія (вона дуже-дуже приблизна) до якої він буде зменшений в документах. Неупорядкована і незадокументована територія вздовж річки і вулиці Липової буде розділена на ділянки протяжністтю 25 м, а потім розпродані». Миколаївці створили группу противників дерибану парка «Дружба»

«Якщо порахувати, що протяжність цієї території близько 2 км (+ -), то продаючи такі ділянки по 10 000 дол виходимо в хороший профіт від розкраденої землі міста.

Поки що точно відомо, так це те, що в центрі парку вже хтось собі приватизував територію. І ділянка чимала!» — додала Матейчук. Нагадаєма, в парку «Дружба» на території Корабельного района виявлені архітектурні пам’ятки