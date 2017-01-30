Миколаївці занепокоєні підготовкою до розпродажу парку «Дружба» в Корабельному районі

30.01.17 17:00Сколько просмотров этой статьи60Сколько комментариев этой статьи0

Департамент ЖКГ Миколаєва готує землеупорядну документацію, відповідно до якої розміри найбільшого в місті парку «Дружба» (розташований вздовж «Широкобальського перегону») плануються суттєво зменшити для подальшого розпродажу незадокументованої землі парку.

Про це «Корабелов.Инфо» повідомила лідер Миколаївського ДемАльянсу Євгенія Матейчук:

«Отримала інформацію про ймовірне умисне зменшення розмірів найбільшого парку Миколаєва «Дружба» для розпродажу землі…

Схема наступна. На фото бачите фактичні розміри парку з супутника. Чорна лінія — УМОВНА лінія (вона дуже-дуже приблизна) до якої він буде зменшений в документах. Неупорядкована і незадокументована територія вздовж річки і вулиці Липової буде розділена на ділянки протяжністтю 25 м, а потім розпродані». Миколаївці створили группу противників дерибану парка «Дружба»

«Якщо порахувати, що протяжність цієї території близько 2 км (+ -), то продаючи такі ділянки по 10 000 дол виходимо в хороший профіт від розкраденої землі міста.

Поки що точно відомо, так це те, що в центрі парку вже хтось собі приватизував територію. І ділянка чимала!» — додала Матейчук. Нагадаєма, в парку «Дружба» на території Корабельного района виявлені архітектурні пам’ятки

Похожие новости

26.05.16 13:59Как не стать психопатом: психологи рассказали о губительной дружбе с «бывшими»

19.09.12 10:42А вы знаете, как будет организовано движение транспорта в День города?

27.02.12 18:26Студенты "Могилянки" предлагают в парке имени 61 коммунара создать Ботанический сад

20.12.10 16:16«Николаев, Николаев, снова я в краю родном»

31.10.08 13:26Прямая дорога с Намыва парк «Лески» не затронет

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Понедельник, 30.01.2017

Закругление верхнее-левое

21:38За день ранены 20 военных, трое погибли - штаб АТО

21:00Порошенко и новый глава МИД Германии обсудили ситуацию на Донбассе

20:45"Вы мошенник? Если нет, заплатите": аферисты нашли новый способ развода николаевцев на деньги

20:30Миколаїв. Водій після сварки з дружиною вирішив зігнати гнів на поліцейських

20:00«Общественников, в идеале, не должно быть», - Андрей Вадатурский

19:50Украинский центровой Владимир Герун будет играть за "Барселону"

19:45Лесные пожары выжгли Чили и сделали бездомными сотни жителей

19:30В Николаеве Управление культуры выделило более 42 тыс. грн. на покупку елки, которую никто так и не увидел

19:15В центре Николаева девушка на Opel устроила масштабное ДТП с 5 автомобилями

19:00В Николаеве микроавтобус сбил 13-летнюю девочку

18:45Медведчук: Закон об украинизации нарушает Конституцию

18:30В Николаеве банда иностранцев стреляла в полицейских

18:15Порошенко рассказал Меркель о бое под Авдеевкой

18:00Жителям Снигиревки за непригодную для питья воду придется платить в два раза больше

17:45Євробачення-2017: Україна обрала логотип і запрошує "вшанувати розмаїття"

17:30Дві третини читачів УНІАН проти скасування свята 9 травня – опитування

17:15Манн: трагедия в Канаде шокировала Трюдо, который раскритиковал Трампа за его решение о мигрантах

17:00Миколаївці занепокоєні підготовкою до розпродажу парку «Дружба» в Корабельному районі

16:50Николаевец обнаружил у себя во дворе гранату с поминальным венком

16:45Английский клуб обменяет болельщикам футболки с фамилией Пайе за половину стоимости

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

16.01.17 23:112250

Новые подомовые тарифы - уже реальность

17.01.17 07:521240

"Это будет совсем новое время для украинцев": из США дали прогноз по Трампу

17.01.17 08:001190

В постпраздничный период люди чаще ссорятся, увольняются с работы и впадают в апатию, - психолог

17.01.17 08:111230

Сегодня Рада рассмотрит увеличение окладов депутатам и утверждение сметы расходов парламента на 2017 год

Самые читаемые

17.01.17 18:0018170

Гадание на Крещение 2017: на суженного, на удачу, на деньги, на любовь

25.01.17 09:2212620

Сегодня День Татьяны – праздник студентов

24.01.17 00:417240

«Почему пенсионеры платят квартплату, а депутат Филевский нет?», - Владислав Чайка

18.01.17 14:267190

Маша Кончаловская: последние новости о состоянии девочки на сегодня

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама