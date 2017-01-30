Новые экстремальные штрафы шокируют украинцев


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30.01.17 14:45Сколько просмотров этой статьи45Сколько комментариев этой статьи0

Наряду с ростом минимальной зарплаты до 3200 грн в Украине выросли и штрафные санкции за нарушение трудового законодательства.

Например, за выплату зарплаты "в конверте", а соответственно, неуплату ЕСВ, работодатель сегодня заплатит 320 тыс. грн. Эта цифра вызвала неоднозначную реакцию. Многие эксперты удивлены такой внушительной цифрой. Изучив Административный кодекс, оказалось, что далеко не всегда наказания соответствуют преступлениям.

Штраф за неуплату единого соцвзноса стал не единственной неприятной новостью для работодателей в этом месяце. Так, если предприниматель откажет в допуске чиновникам, которые следят за исполнением трудового законодательства, его накажут на 9600 грн. Но и эти суммы далеко не предел.

Например, штраф за использование нерастаможенного авто может составить 618 тыс. грн — именно столько заплатил в прошлом году житель Одесской области за то, что ездил на Volvo из Иордании. Суд постановил, что водитель обязан заплатить 300% от стоимости растаможивания, сумма которого зависит от объема двигателя, его типа, возраста машины.

А ведь в то же время остаются в Украине и откровенно ничтожные штрафы за серьезные правонарушения. Так, за жестокое обращение с животными, к примеру, владелец заплатит максимум 357 грн.

Юрист Владимир Столитний отмечает, что некоторые штрафы сегодня остаются низкими из-за того, что их годами не пересматривали. "Что же касается штрафа за недопуск проверяющего, тут есть нюанс: документа, который бы регулировал их права и обязанности во время проверки, официально нет.

То есть банально нет порядка захода на предприятие. А если директор уехал в банк, проверка пришла, а сейф со всеми документами закрыт и ключ только у директора? Что дальше? Взламывать сейф или назначать штраф?" — отмечает эксперт.

Юристы отмечают, что адекватность штрафов должна пересматривать спецкомиссия Кабмина или ВР. Она должна проверить, какой ущерб наносится и, исходя из этого, установить наказание. "Что же касается нынешних штрафов, то я не понимаю, как нардепы рассчитывают эти суммы и на чем основывают свои цифры", — говорит юрист Евгений Солодка.

В свою очередь политолог Руслан Бортник отмечает, что явно заниженные штрафы за серьезные проступки могут быть следствием коррупции во власти: "Люди, эксплуатирующие территорию, которой незаконно завладели (неважно, это водные объекты или земучастки), делают все, чтобы они не повышались и не изменялись".

Не только в Украине есть перекосы в наказаниях. Так, например, во Флориде (США), если автомобилист собьет пешехода, он должен заплатить штату 69,5 долларов. Зато выброшенный на обочину шоссе мусор обойдется в 500 долларов.

Еще более парадоксальная ситуация в Калифорнии: в городке Чико за взрыв ядерного устройства в черте города нужно будет заплатить 500 долларов. При этом штраф за смс-рассылки для спамеров — 5000 тыс долларов. А в Сингапуре за переход дороги в неположенном месте платят 100 сингапурских долларов (чуть больше 1900 грн), а за жевание жвачки (она запрещена в государстве) потянет уже на тысячу (19 тыс. грн).

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