В Первомайске дороги ремонтируют "на бумаге"

30.01.17 13:20Сколько просмотров этой статьи65Сколько комментариев этой статьи0

В Первомайске предприниматель, который обязался выполнять технический надзор за качеством выполнения ремонтных работ утвердил их, зная, что сведения в акте приемки выполненных работ не соответствуют действительности.

Как пишет издание "0512", в феврале 2016 года правоохранителями Первомайского района были внесены ведомости в единый реестр досудебных расследований по признакам ч.5 ст.191 УК Украины по факту завладения, путем злоупотребления своим служебным положением должностными лицами одного из частных акционерных обществ государственными средствами при выполнении работ по капитальному ремонту дорожного покрытия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Первомайске руководителю строительного предприятия сообщено о подозрении в присвоении более полумиллиона гривен.

Во время проведения досудебного расследования по уголовному производству полицейскими было установлено, что 50-летний директор местного строительного предприятия, получив бюджетные средства, выделенных на проведение ремонтных работ дорожного покрытия дорог улиц в Первомайске, злоупотребляя своим служебным положением, внес заведомо недостоверные сведения в официальные документы, завысив тем самым объемы и стоимость выполненных его предприятием ремонтных работ на сумму почти 550 тысяч гривен.

А 64-летний местный предприниматель, который, согласно оформленных документов, обязался осуществлять технический надзор за выполнением подрядных ремонтных работ на объектах, достоверно зная о том, что сведения в акте приемки выполненных работ в части объема и стоимости не соответствуют действительности, утвердил их, получив за это денежное вознаграждение.

Согласно выводам комплексной строительно-технической и дорожно-технической экспертиз, виды и объемы фактически выполненных работ по капитальному ремонту дорожного покрытия на трех участках дорог значительно завышены согласно составленной сметы, выполнены некачественно, имеют критические несоответствия утвержденным госстандартам и подлежат переработке.

Следственным подразделением Первомайского отдела полиции ГУ Национальной полиции в Николаевской области проводится досудебное расследование по уголовным производствам по признакам ч.ч.2, 3 и 5 ст.191 УК Украины «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением», санкции которых предусматривают наказание от ограничения свободы на срок до пяти лет до лишения свободы на срок до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества;

ч.ч.2-3 ст. 358 УК Украины «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов», санкции которых предусматривают наказание от наложения штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет;

ч.ч.1,3 ст.365-2 УК Украины «Злоупотребление полномочиями лицами, которые предоставляют публичные услуги», санкции которых предусматривают наказание от ареста на срок до шести месяцев с лишением свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества или без таковой и со специальной конфискацией;

ч.ч.1,2 ст.366 УК Украины «Служебный подлог», санкции которых предусматривают наказание от наложения штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Злоумышленникам сообщено о подозрении по шести и пяти эпизодам соответственно. Судом решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и наложение ареста на их имущество.

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