Доцент николаевского вуза нуждается в помощи для борьбы с онкозаболеванием

30.01.17 12:54Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

Кандидат филологических наук, доцент кафедры общей и прикладной лингвистики в Николаевском национальном университете имени В. А. Сухомлинского Виктория Желязковой нуждается в финансовой помощи в борьбе с лимфомой, которую у нее диагностировали в начале этого года.

Информация о сборе средств на лечение распространена в социальных сетях ее студентами и коллегами.

«Требуется незамедлительное прохождение курса химиотерапии, стоимость которого составляет 80 тысяч долларов США. Увы, таких денег ни у Виктории Валерьевны, ни у ее друзей и коллег нет! В связи с этим родные и близкие обращаются ко всем неравнодушным, ко всем, кто знает Викторию Валерьевну, ко всем, кто когда-то посещал ее интереснейшие лекции, с просьбой о материальной помощи. Поверьте, иногда даже одна копейка может спасти жизнь! Помогите!» - говорится в одном из сообщений.

Средства можно переводить на карту 4149499640456768 Желязкова Виктория Валерьевна

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