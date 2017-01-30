Аваков: в Украине на руках свыше миллиона единиц оружия

В Украине более 1 миллиона частных лиц владеют оружием, из них почти 879 тысяч человек – огнестрельным.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

«По итогам 2016 года, согласно базе данных, на учете органов Нацполиции 878 739 человек – владельцы огнестрельного оружия. По 2016 год рост составил 10 158 человек. Все эти люди имеют оружие в собственности и личном пользовании», – отметил Аваков.

Из указанного количества 763 725 единиц – охотничье оружие (рост за 2016 год – 9 415 ед), 144 770 ед. – охотничье нарезное оружие (рост в 2016-м – 6 526 ед.), 5 014 единиц охотничье комбинированное оружие (в 2016-м – рост 118 ед).

Кроме того, по данным главы МВД, 189 643 человек владеют 194 845 ед. «специальных резинострелов, пневматики и других спецсредств несмертельного действия».

Аваков при этом высказал мнение, что доступ к автоматическому нарезному, огнестрельному оружию должен быть только у государственных структур.

«Доступ частных лиц к такому оружию должен быть запрещен... Огнестрельные боевые пистолеты. Тут считаю возможным к внедрению право на владение и ношение короткоствольного боевого нарезного оружия для гражданских лиц с рядом жестких ограничений. Необходимо ввести ограничения, которые выделяют категорию гражданских лиц, которым может быть разрешено владение боевыми пистолетами. Жесткий социальный и медицинский контроль», – заявил глава МВД.

Среди категорий Аваков назвал служивших и служащих в военных и военизированных государственных подразделениях определенный срок и не имеющих взысканий и замечаний, прошедших соответствующий курс обращения с таким оружием и независимый от влияния психологический тест с жестким порогом.