Аваков: в Украине на руках свыше миллиона единиц оружия

30.01.17 11:36Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

В Украине более 1 миллиона частных лиц владеют оружием, из них почти 879 тысяч человек – огнестрельным.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

«По итогам 2016 года, согласно базе данных, на учете органов Нацполиции 878 739 человек – владельцы огнестрельного оружия. По 2016 год рост составил 10 158 человек. Все эти люди имеют оружие в собственности и личном пользовании», – отметил Аваков.

Из указанного количества 763 725 единиц – охотничье оружие (рост за 2016 год – 9 415 ед), 144 770 ед. – охотничье нарезное оружие (рост в 2016-м – 6 526 ед.), 5 014 единиц охотничье комбинированное оружие (в 2016-м – рост 118 ед).

Кроме того, по данным главы МВД, 189 643 человек владеют 194 845 ед. «специальных резинострелов, пневматики и других спецсредств несмертельного действия».

Аваков при этом высказал мнение, что доступ к автоматическому нарезному, огнестрельному оружию должен быть только у государственных структур.

«Доступ частных лиц к такому оружию должен быть запрещен... Огнестрельные боевые пистолеты. Тут считаю возможным к внедрению право на владение и ношение короткоствольного боевого нарезного оружия для гражданских лиц с рядом жестких ограничений. Необходимо ввести ограничения, которые выделяют категорию гражданских лиц, которым может быть разрешено владение боевыми пистолетами. Жесткий социальный и медицинский контроль», – заявил глава МВД.

Среди категорий Аваков назвал служивших и служащих в военных и военизированных государственных подразделениях определенный срок и не имеющих взысканий и замечаний, прошедших соответствующий курс обращения с таким оружием и независимый от влияния психологический тест с жестким порогом.

Похожие новости

30.01.17 13:20В Первомайске дороги ремонтируют "на бумаге"

30.01.17 11:04Розенко пригрозил маршрутчикам за дорогой проезд

14.01.17 18:45Гройсман пообещал наказывать бизнес за не повышение «минималки»

12.01.17 13:46Порошенко дал старт Года Японии в Украине

05.01.17 20:34В Ирпене установили самую дорогую елку в Украине

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Понедельник, 30.01.2017

Закругление верхнее-левое

17:00Миколаївці занепокоєні підготовкою до розпродажу парку «Дружба» в Корабельному районі

16:50Николаевец обнаружил у себя во дворе гранату с поминальным венком

16:45Английский клуб обменяет болельщикам футболки с фамилией Пайе за половину стоимости

16:30Наследникам умершей француженки досталась квартира с антиквариатом

16:13Парасюк про блокаду Донбасу: Уявіть, триває перестрілка, а збоку туди-сюди ходить поїзд з товарами. Військовим огидно це бачити

16:00В мальчика из Днепра стрелял семилетний друг

15:50В обстрілювану Авдіївку направлено додатковий загін поліції

15:45В СБУ розповіли про катастрофічні наслідки економічної блокади Донбасу

15:30В Корабельном районе в очередной раз задержали наркомана

15:15Харьковчанин вошел в десятку лучших ледолазов мира

15:10Жители Терновки жалуются на отсутствие транспорта

15:02Котельная на альтернативном топливе начала обогревать психиатрическую больницу №2

14:55Губернатор Николаевщины собирает представителей бизнеса на общий съезд

14:45Новые экстремальные штрафы шокируют украинцев

14:30Лидер правящей партии, в Польше заявил,что легитимизация УПА поставит крест на польско-украинских отношениях

14:20Собаки оказались меломанами

14:15На Николаевщине простились с 22-летним бойцом, погибшим от вражеской пули в зоне АТО

14:00"Неуемные «украинские патриоты» срезали рельсы, ведущие с территории ЛНР в оккупированную Украиной Попасную" - Владимир Парасюк

13:51Французская стоматолог-хирург стала победительницей конкурса «Мисс Вселенная-2017»

13:20Оккупанты запланировали массовое сокращение на донецкой фабрике «Винтер»

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

16.01.17 17:191060

В Корабельному районі Миколаєва перехожі знайшли двох 4-річних дітей

16.01.17 17:331260

В Николаеве произошло тройное ДТП

16.01.17 17:351270

Заявление фракции политической партии «Наш край» в Николаевском городском совете

16.01.17 18:201090

В Николаеве полиция ищет грузовик, который врезался в "Тойоту"

Самые читаемые

17.01.17 18:0018080

Гадание на Крещение 2017: на суженного, на удачу, на деньги, на любовь

25.01.17 09:2212550

Сегодня День Татьяны – праздник студентов

18.01.17 14:267140

Маша Кончаловская: последние новости о состоянии девочки на сегодня

24.01.17 00:417140

«Почему пенсионеры платят квартплату, а депутат Филевский нет?», - Владислав Чайка

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама