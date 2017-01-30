Сокращенной процедурой регистрации брака в Николаеве воспользовались уже 13 пар молодоженов

30.01.17 10:58Сколько просмотров этой статьи16Сколько комментариев этой статьи0

По инициативе управления по вопросам культуры и охраны культурного наследия Николаевского городского совета, администрации Николаевского городского дворца культуры и торжественных событий услуга «Брак за сутки», которая с недавнего времени заработала в нашем городе, набирает обороты.

Благодаря пилотному проекту Министерства юстиции Украины уже 13 пар в Николаеве зарегистрировали брак по сокращенной процедуре.

27 января еще одна пара молодоженов сочеталась узами брака в Николаевском городском дворе культуры и торжественных событий. Несмотря на то, что целью проекта является, в первую очередь, оперативное оформление документов, работники Дворца - организаторы регистрации брака, считают, что такое судьбоносное событие должно происходить в торжественной обстановке и оставлять после себя незабываемые впечатления.

Вот и сегодня работникам Дворца снова удалось приятно удивить моложенов. Для них и для гостей Дворца торжественных событий спела талантливая солистка Муниципального театра-студии эстрадной песни для детей, юношества и молодежи Дарья Колисан (руководитель Татьяна Яровая).

Поздравить молодую пару пришли почетные гости: заместитель Министра юстиции по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов, начальник главного территориального управления юстиции в Николаевской области Роман Возняк, начальник отдела государственной регистрации актов гражданского состояния Ольга Донченко и директор Николаевского городского дворца культуры и торжественных событий Людмила Бондарь.

Управление по вопросам культуры и охраны культурного наследия

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