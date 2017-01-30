Розенко пригрозил маршрутчикам за дорогой проезд

30.01.17 11:04Сколько просмотров этой статьи18Сколько комментариев этой статьи0

Повышение цен на проезд в пассажирском транспорте, которое объясняют ростом минимальной зарплаты украинцев до 3200 грн, является неправомерным и должно жестко пресекаться Министерством инфраструктуры и местными органами власти — вплоть до лишения лицензии перевозчиков.

Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, сообщает пресс-служба правительства.

"Кое-кто на повышении минимальной зарплаты до 3200 грн решил нарастить себе состояние и под соусом повышения минимальной зарплаты начал повышать цены. Особенно остро в этом плане вопрос касается повышения стоимости городских и междугородных пассажирских перевозок в маршрутных такси", — сказал он.

Вице-премьер подчеркнул, что рост "минималки" никоим образом не является основанием для повышения цен.

"Иначе как мошенничество и преступные намерения ситуацию, когда некие "дельцы" хотят нажиться на простых людях, я назвать не могу", — резюмировал Розенко.

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