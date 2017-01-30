Жители Николаева и Николаевской области продолжают отдавать деньги интернет-аферистам

30.01.17 10:25Сколько просмотров этой статьи34Сколько комментариев этой статьи0

Следственными отделениями подразделений начаты уголовные производства.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В Центральный отдел полиции ГУНП в Николаевской области обратился 40-летний местный житель, который сообщил, что с помощью Интернет-сайта он пытался приобрести мотоблок. Договорившись с продавцом по телефону, мужчина перевел 500 гривен залога на банковский счет, указанный собеседником, а когда решил еще раз связаться, чтобы уточнить отдельные детали получения заказанного, то связь с номером мобильного оператора уже был потерян.

Жители Центрального и Ингульского районов г. Николаева, запланировав приобрести через сайт гитару, также попали на аферистов. Один заявитель перечислил 1200 гривен за товар, второй - 900, но ни один заказ так и не получил.

Жертвой афериста стала 32-летняя жительница г. Вознесенск. Женщина, заказав зимнюю куртку через сайт и перечислив 540 гривен, заказ так и не получила. А 26-летний житель Очаковского района, пытаясь приобрести через сайт купли-продажи телевизор, потерял 800 гривен.

В полицию Центрального района обратилась 35-летняя местная жительница с заявлением о совершении в отношении нее мошеннических действий. Так, заявительнице позвонил неизвестный, назвавшийся работником банка и сообщил, что якобы произошел технический сбой в программе, в результате чего женщина может потерять свои сбережения, которые находятся на банковском счете. Телефонный собеседник заверил, что возникшую проблему можно решить прямо сейчас, но для этого потерпевшей требовалось сообщить какую-либо информацию. Женщина назвала неизвестному личные данные своей банковской карты, а уже через несколько минут получила СМС-сообщение о снятии с ее счета 6650 гривен.

Аналогичным образом потерял 17800 гривен 54-летний житель Ингульского района г. Николаева; 8900 гривен - 58-летний житель Корабельного района; 4160 гривен - 36-летняя жительница Центрального района и 4000 гривен - еще одна жительница г. Николаев.

Следственными отделениями подразделений начаты уголовные производства по признакам ч.3 ст.190 УК Украины «Мошенничество», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет. Устанавливаются личности злоумышленников.

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Понедельник, 30.01.2017

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