«Свободовцы» прошли по центру Николаева факельным шествием

29.01.17 19:25Сколько просмотров этой статьи332Сколько комментариев этой статьи0

Вечером в воскресенье, 29 января, активисты николаевской «Свободы» и молодёжной организации «Сокіл» провели в Николаеве факельное шествие, почтив тем самым память студентов, погибших в боях под Крутами.

Об этом сообщает "Новостной Николаев"

Около 100 участников собрались на пересечении улиц Соборной и Адмиральской, где три года назад каждый вечер собирался николаевский «майдан», зажгли факелы и начали формировать колонну. Колонна прошла по улице Соборной, а на проспекте Центральном свернула в сторону Садовой.

Помимо факелов участники несли партийные знамёна, баннера и скандировали традиционные для националистов лозунги: «Слава Україні — героям Слава! «Слава нації — смерть ворогам!», «Україна понад усе!», «Крути, Крути не забути!», «Бандера, Шухевич — герої України», «Пам’ятай, чужинець, тут господар — українець!» и совсем уж радикальные: «Комуняку на гілляку! Москалів на ножі». Звучали также лозунги, восхваляющие Украинскую повстанческую армию (УПА) и героев «русско-украинской войны».

Достигнув улицы Садовой, демонстранты направились в сторону Большой Морской, где установлен монумент «Пам’яті Небесної сотні». Там уже стояла палатка «Свободы» и была готова звукоусиливающая аппаратура для проведения митинга, который состоялся в завершение факельного шествия.

  • В отличие от тех, кто привык скулить и рассказывать, какие мы все несчастные и как нас убивали, мы знаем, что сегодня, 29 января — День триумфа, день, когда парни пошли на верную гибель! Они были единственными, кто вышел тогда защищать нашу землю! Они не боялись, и они знали, что за ними вся Украина — самое святое, что у них есть! - говорил в ходе митинга глава областной организации ВО «Свобода» Демид Губский.

Выступающий отметил, что такие мероприятия ставят перед собой гораздо более серьёзную цель, чем просто собраться, почтить и вспомнить.

  • Кому-то может показаться, что сегодня мы просто вышли, чтобы почтить память, традиционным шествием пройтись и разойтись по домам. Но на самом деле сегодня вот этим нашим факельным шествием мы сделали чрезвычайно важное дело, в очередной раз сделали. Мы показали москалю, что его здесь не ждут. Мы показали врагу, что мы готовы его здесь встретить не с хлебом-солью. И это чрезвычайно важно. И нас должно с каждым днём становится всё больше, - сказал лидер николаевских «свободовцев».

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Воскресенье, 29.01.2017

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