Дмитрий Удовицкий: Этот город спасут энтузиасты

Вот что пишет Дмитрий в группе «Город Николаев сегодня» в Facebook.

«Этот город спасут энтузиасты. Те, кто среди тьмы равнодушия делают то, что считают красивым, здоровым и полезным для других людей.

Если ваш ребенок все еще серьезно не увлечен чем-то, то вряд кто-то окажет на него большее влияние, чем тренер мирового класса Uriiy Zhuravlov. Николаеву просто повезло, что у нас есть такие люди. Николаев-то и есть благодаря таким людям! Не верите?

А вот спросите тех ребят, которые только что мимо пронеслись в искрах январского льда, резанного коньками буера. Каждый из них увлечен реальной жизнью так, что никакие компьютерные игры не отвлекут их от настоящего, вставляющего не по-детски.

Хотите такого же для своей дитини? Просто спросите у Юры – как записаться? На вопросы о записи в областную школу Олимпийского резерва также ответит Светлана Гарнага».