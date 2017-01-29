В Ужгороде цыгане на "Радванке" вынуждены пить воду из реки

Казалось бы, непогода понемногу отступает. Однако, поспорить с этим могут Радванские цыгане, живущие на улице Гранитной в областном центре Закарпатья.

По информации депутата городского совета Мирослава Горвата, в связи с длительными морозами, вода в сети водоснабжения, из которой местные ромы брали питьевую воду, замерзла.

И теперь им приходится набирать воду из реки, кипятить ее и только потом ипользовать. Похожая ситуация постигла цыганское поселение на улице Ужанской. Однако, там люди берут воду из соседнего дома.

Надеемся, ужгородские коммунальные службы отреагируют на проблему с водоснабжением горожан и устранят ее!