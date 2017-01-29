Індія зацікавилася інвестиціями в Україну

Про це йшлося під час зустрічі міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва з державним міністром комерції та промисловості Індії Нірмалою Сітхараман.

"Ми одночасно працюємо у двох напрямках: проводимо системні реформи для покращення умов ведення бізнесу всередині України та посилено працюємо над розширенням експортних можливостей для українських експортерів.

Для інвесторів - це чудова можливість вигідно вкласти кошти в Україну", - наголосив Кубів.

Сітхараман відзначила високий потенціал можливостей експорту продукції, яка вироблена в Україні, та зауважила на важливості організації транспортного сполучення між нашими країнами.

"Нам з вами варто попрацювати над гарним транспортним коридором з півдня на північ, з портів Індії до портів України, щоб забезпечити хороші можливості доступу товарів на ринки ЄС та СНД", - підкреслила Сітхараман.

Сторони також зауважили важливість активізації торговельно-економічних відносин Україна-Індія та важливість акценту на співпрацю у сфері промисловості.

Найважливішими напрямками сторони визначили розширення співпраці у галузі літакобудування, модернізації промислового обладнання індійських підприємств машинобудівної та металургійної галузей, шахт глибокого підземного видобутку вугілля.

Також постачання обладнання для підприємств енергетики, модернізації вузлів, агрегатів та іншого обладнання і устаткування, співробітництво у галузі транспорту, співробітництво у сфері IT, включаючи експертну та технічну співпрацю для проведення в Україні

широкосмугового доступу до мережі Інтернет у сільській місцевості, реалізація спільних інвестиційних проектів.