В воскресенье в Украине умеренный мороз, на западе — дневной «плюс»

29.01.17 14:02Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

В воскресенье, 29 января, погоду в Украине будет определять поле повышенного атмосферного давления, существенных осадков не предвидится. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В западных областях — ясно, без существенных осадков, ночью и утром туман, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 3−8 м/с, температура воздуха ночью -5 ..— 10, на Закарпатье до -14, температура воздуха ночью -5 ..— 3. В Карпатах без существенных осадков, температура воздуха ночью -5 ..— 15, температура воздуха ночью -5 ..— 3.

В северных областях — ясно, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 3−8 м/с, температура воздуха ночью -5 ..— 10, температура воздуха ночью -5 ..— 5, температура воздуха ночью -5 ..— 16, температура воздуха ночью -5 ..— 11.

Центральные области — ясно, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 3−8 м/с, температура воздуха ночью -5 ..— 12, температура воздуха ночью -5 ..— 8, температура воздуха ночью -5 ..— 15, температура воздуха ночью -5 ..— 11.

Восточные области — ясно, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 3−8 м / с, температура воздуха ночью -5 ..— 22, температура воздуха ночью -5 ..— 16. Южные области — ясно, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 3−8 м / с, температура воздуха ночью -5 ..— 12, температура воздуха ночью -5 ..— 5, в Запорожской области до -10.

Крым — ясно, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, температура воздуха ночью -5 ..— температура воздуха ночью -5 ..— 10, температура воздуха ночью -5 ..— 5. Ялта — без существенных осадков. температура воздуха ночью -5 ..— 6, температура воздуха ночью -5 ..-1.

В Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью −6…−8 градусов, днем −2…−4 градуса. По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 29 января самая высокая температура днем была +9,9 градусов в 2002 году, самая низкая ночью -22,5 градусов в 1909 году.

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Воскресенье, 29.01.2017

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