Украинцы выпустили мобильный телефон

Украинский бренд Sigma mobile разработал довольно интересный телефон X-treme PQ68 Netphone, который пригоден не только для звонков, как большинство кнопочных телефонов.

Для некоторых он сможет полностью заменить смартфон. Модель X-treme PQ68 защищена в соответствии со стандартом IP68.

Но интересно в нем другое: устройство поддерживает работу в сетях 3G и Wi-Fi, а также может служить точкой доступа Wi-Fi.

В нем установлено приложение Facebook и Twitter и есть возможность просмотра видеороликов в YouTube в полноэкранном режиме через браузер. Аккумулятора емкостью 2000 мАч хватает на 25 дней жизни в режиме ожидания.

Остальные характеристики в X-treme PQ68 привычные для кнопочных телефонов. Он имеет два слота для mini-SIM карт, цветной экран на 2,4 дюйма с разрешением 240х320 пикселей. Он оснащен встроенным аудио и видеоплеером, диктофоном, FM-модулем и Bluetooth. Также есть слот для карт microSD, камера на 0,3 Мп и фонарик. Стоимость X-treme PQ68 производитель пока не обнародовал.