Украинцы выпустили мобильный телефон

29.01.17 14:50Сколько просмотров этой статьи62Сколько комментариев этой статьи0

Украинский бренд Sigma mobile разработал довольно интересный телефон X-treme PQ68 Netphone, который пригоден не только для звонков, как большинство кнопочных телефонов.

Для некоторых он сможет полностью заменить смартфон. Модель X-treme PQ68 защищена в соответствии со стандартом IP68.

Но интересно в нем другое: устройство поддерживает работу в сетях 3G и Wi-Fi, а также может служить точкой доступа Wi-Fi.

В нем установлено приложение Facebook и Twitter и есть возможность просмотра видеороликов в YouTube в полноэкранном режиме через браузер. Аккумулятора емкостью 2000 мАч хватает на 25 дней жизни в режиме ожидания.

Остальные характеристики в X-treme PQ68 привычные для кнопочных телефонов. Он имеет два слота для mini-SIM карт, цветной экран на 2,4 дюйма с разрешением 240х320 пикселей. Он оснащен встроенным аудио и видеоплеером, диктофоном, FM-модулем и Bluetooth. Также есть слот для карт microSD, камера на 0,3 Мп и фонарик. Стоимость X-treme PQ68 производитель пока не обнародовал.

Похожие новости

13.01.17 12:45Бурная фантазия: юная жительница Николаева потеряла мобильный телефон и, боясь родительского гнева, придумала историю об ограблении

11.01.17 20:47В Николаеве неизвестный, угрожая ножом, отобрал у школьницы телефон

03.12.15 09:44Где ты, участковый?

11.09.12 09:00Более 14 миллионов украинцев пользуются интернетом с телефона

28.11.10 11:56Россия попробует получить бывший крейсер "Украина" по цене металлолома

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Воскресенье, 29.01.2017

Закругление верхнее-левое

19:00Поліцейські вилучили близько 10 кг коноплі, на суму майже 250 тисяч гривень

18:45США близки к заключению с РФ «большой сделки», касающейся Украины, — Соловей

18:30В Ужгороде цыгане на "Радванке" вынуждены пить воду из реки

18:00У Києві розпочалась смолоскипна хода в пам’ять Героїв Крут

17:50В Николаевской области горела 5-этажка: погиб мужчина

17:45Меркель раскритиковала миграционную политику Трампа

17:30Из Херсона в Турцию можно будет летать 10 раз в неделю

17:15За что украинцев могут лишить субсидий

17:00У провідниці поїзда «Москва-Одеса» виявили військові прилади

16:45Індія зацікавилася інвестиціями в Україну

16:30В Керчи природа намекнула, чей Крым

16:15Шаг в пустоту: в центре Киева мужчина выпал из окна многоэтажки

16:00Бойцы ВСУ отрежут Донецк от связи с террористами "ДНР" с северного направления

15:50Стрельба на Староконном рынке: пострадала женщина

15:45На Николаевщине неизвестная бросила на улице новорожденную девочку

15:15Эксперты: Политика Трампа угрожает 1,6 млн рабочих мест в ФРГ

15:00Дети участников АТО поедут отдыхать летом в Турцию

14:50Украинцы выпустили мобильный телефон

14:45По «горячим следам» задержан рецидивист

14:30Скандал в Крыму: ради "Артека" уничтожают древнее кладбище

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

15.01.17 19:132150

В Очакове украденную коляску нашли в другом конце города

15.01.17 19:221310

В николаевской аварии пострадали винницкие копы: подробности ночного ДТП

15.01.17 19:311120

Украине дорого обошлись поездки Климкина

Спасатели продолжают работать. Фото: dsns.gov.ua

15.01.17 19:36970

Спасатели рассказали, что творится на украинских дорогах

Самые читаемые

17.01.17 18:0017740

Гадание на Крещение 2017: на суженного, на удачу, на деньги, на любовь

25.01.17 09:2212270

Сегодня День Татьяны – праздник студентов

18.01.17 14:266900

Маша Кончаловская: последние новости о состоянии девочки на сегодня

24.01.17 00:416840

«Почему пенсионеры платят квартплату, а депутат Филевский нет?», - Владислав Чайка

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама