Николаевцев учили, как сделать отдых на льду безопасным

Морозные температурные показатели, которые царят на территории Николаевской области, способствовали тому, что на водоемах образовался прочный лед.

И конечно же, на покрытые льдом реки и пруды вышли любители зимней рыбалки.

Поэтому, 28 января, спасатели Николаевщины напомнили любителям отдыха на льду основные правила безопасного поведения и осуществили рейды во всех районах области. В ходе информационно-профилактических бесед специалисты ГСЧС рассказали, как предотвратить возникновение чрезвычайной ситуации в случае пролома льда или других неожиданных ситуаций.

Отдельно сотрудники Службы спасения «101» остановились на опасности переохлаждения при длительном нахождении на улице и рисках пребывания детей на льду без присмотра взрослых. Также во время бесед акцентировано внимание на знании гражданами экстренного номера Службы спасения.

Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области очередной раз обращается к гражданам города и области! Чтобы ваше увлечение принесло только приятные впечатления и рыбный улов соблюдайте правила поведения на льду. Следует помнить, что во время подледного лова рыбы не рекомендуется на небольшой площадке пробивать много лунок и скапливаться в группы.

Проруби друг от друга пробивать на расстоянии 5-6 м. Каждый любитель свежей рыбки должен иметь при себе веревку 15-20 м., А мобильный телефон следует положить в пакет с плотной застежкой, которая не пропускает воду, чтобы в случае попадания в воду была возможность набрать

Службу спасения по телефону «101»!