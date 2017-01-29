Вива, Куба! Вива, Революция!

29.01.17 10:50Сколько просмотров этой статьи47Сколько комментариев этой статьи0

В Киеве отпраздновали Триумф революции (Triunfo de la Revolución) или День освобождения (Liberation Day in Cuba) — годовщину победы кубинской революции 1959 года и бегства с острова Свободы кровавого диктатора Батисты.

По этому поводу в столичном отеле "Братислава" состоялся дипломатический прием от имени Временного Поверенного в делах Республики Куба в Украине Оскара Сантана Леона. На встречу к кубинским дипломатам пришло много друзей Кубы. В том числе и тех, кто в далекие девяностые годы помогал братскому народу острова Свободы крепить ее суверенитет, развивать экономику и осуществлять культурные программы.

В своем выступлении - среди прочих тезисов - Оскар Сантана Леон напомнил собравшимся, что его страна безвозмездно помогла Украине спасти жизнь и здоровье более чем 24-х тысяч детей, которые пострадали от "мирного атома" в 1986 году.

Встретил на дипломатическом приеме людей, которые непосредственно осуществляли эту программу, тепло поздоровался с ними.

Один из них - президент украинского молодежного чернобыльского Фонда Александр Федорович Божко - рассказал мне о деятельности международной благотворительной организации «Украинский молодежный чернобыльский фонд» и международной украинско-кубинской программы по оказанию медицинской помощи детям, пострадавшим от чернобыльской катастрофы.

Вспоминали с Александром Федоровичем о том, что первую группу украинских детей (всего их тогда отправилось на остров Свободы ровно 179-ть ) в 1990 -м году в аэропорту Гаваны встречал лично президент Кубы Фидель Кастро.

Тогда в интервью журналистам он сказал: «Помогать Украине и ее детям будем столько, сколько будет нужно». И так было! Ведь Фидель никогда не бросал слов на ветер! Поэтому был и будет любим своим народом всегда. Да, много полезного и важного сделала братская Куба для Украины.

Но и мы, как говорится, не остались в долгу. Потому что любим этот свободолюбивый народ и гордимся его достижениями на пути развития острова Свободы.

Сергей Комиссаров

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