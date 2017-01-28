На «горячую линию» губернатора Савченко чаще всего обращаются по коммунальным вопросам

На «горячую линию» председателя Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко больше всего – по 10% обращений поступило от жителей Вознесенского и Витовского районов области. Об этом на своей странице в Фейсбук написал губернатор.

Чаще всего обращаются по вопросам деятельности коммунальных предприятий, оказания коммунальных услуг, осуществления перевозок, получения субсидий и льгот.

Напомним, что горячая линия работает в будние дни с 8 до 17 часов. Звоните — 0800 502 191.