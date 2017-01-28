Вот это мы дожились и доэкономились, нам некуда людей ложить, — медперсонал просит спасти от разрухи Снигиревскую ЦРБ

Медицинский персонал Снигиревской районной больницы требует от районной власти встать на их защиту и сохранить учреждение. По словам врачей, пациентов практически негде располагать из-за сокращения койко-мест, а связи с травлей и угрозами руководства больницы, врачи боятся потерять работу. Об этом сообщает корреспондент интернет-издания «Мой город».

На днях профсоюз Снигиревской ЦРБ решал вопрос об увольнении врача-неврогола Валентина Шмегельского. Со слов медперсонала стало известно, что главврач Алексей Ястребов пытается любым способом выгнать с работы неврлога из-за лично неприязни. Кроме того, врачи утверждают, что практически все сотрудники вынуждены молчать о произволе в больнице, так как Ястребов многих запугал и грозился выгнать с работы.

«Мне надо подойти к завотделения, написать один день отпуска, потому что за свой счет у меня денежку высчитают. А потом еще надо будет, а потом еще…а мне потом не будет как в отпуск идти, потому что на мое место заведующей отделения надо вызвать и поставить медсестру. Вот этом мы дожились и доэкономились.

Человек подходит ко мне, говорит, куда мне обратиться, меня в такую палату положили…а нам некуда ложить. Все сгребли, кинули, працюйте. Прациюем, будем працювать, но вы хоть это нам сохраните», — сказала врач хирургического отделения.

Медперсонал также подтвердил тот факт, что руководство больницы раздает указания не ложить больных на стационарное лечение, это делается с целью сокращения рабочего штата и закрытию некоторых отделений.

Старшая сестра инфекционного отделения рассказала, что Ястребов дал указание не направлять больных в их отделение.

«Наше отделение терпело месяц, потом я не выдержала, пошла к главному врачу с казала, зачем дали указание не ложить нам больных, у нас всего лишь два человека? Почему наши больны с рвотой, поносом, ангиной, дерматитом лежат где хотите, да только не в нашем отделении? И после этого нам начали ложить», — рассказала врач.

Помимо этого, врачи утверждают, что медсестры и санитарки вынуждены самостоятельно справляться с пациентами, у которых психические расстройства.

«Сделали специальную палату, третий этаж, у человека психоз, он развязывается. Остается одна сестра и санитарка. У нас такой случай был и обвинили сестру, не обвинили доктора, а обвинили сестру», — отметили врачи.

Переводить самостоятельно пациентов из одного отделения в другое медсестры и врачи не могут, так как для этого необходимо получить приказ лично от главного врача ЦРБ.