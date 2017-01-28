Николаевцы отжимались на БАМе в поддержку флешмоба #22pushupchallenge

Сегодня, 28 января жители города Николаев вышли на БАМ для того, чтобы поддержать флешмоб по отжиманиям #22pushupchallenge.

Участие во флешмобе взяли спортсмены и простые горожане, чтобы всем вместе бросить вызов остальным городам.

Суть эстафеты заключалась в том, чтобы 22 раза отжаться в поддержку украинских бойцов, вернувшихся из зоны АТО и таким образом привлечь внимание к проблеме военных, страдающих посттравматическим синдромом.

Организаторы планируют провести подобную акцию 19 февраля.