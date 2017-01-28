В Николаеве новые остановки предлагают оборудовать видеонаблюдением для борьбы с вандализмом

28.01.17 16:00Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

Вчера, в центре Николаева неизвестные вандалы разбили новый остановочный комплекс на улице Малая Морская.

В связи с этим общественный активист предложил властям устанавливать на остановках камеры видеонаблюдения, подключая их к системе «Безопасный город». Об этом в соцсети Facebook написал Денис Барашковский.

По его словам, на каждую новую остановку, которая обошлась городу от 85 до 540000 гривен, необходимо установить камеры наблюдения в две стороны и подключить к системе «Безопасный город».

«Плюсы: Совершенные преступления в районе остановок будут зафиксированы на камеры видеонаблюдения.

Естественным образом снижение преступности Минусы: придется повышать стоимость в проекте новых остановочных навесов. Не хотелось бы тратить городские деньги, но эти минусы ничто, по сравнению с искареженными и разбитыми остановками», — пишет активист.

Он отмечает, что если сейчас не отреагировать быстро и эффективно, то разрушение остановок может превратиться в некий гадский тренд.

«Прошу незамедлительно всех участников разработки и процесса установки остановочных навесов согласовать и добавить в ТЗ необходимые инструменты», — подчеркнул активист.

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