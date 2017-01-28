«Горячая линия губернатора»: Алексей Савченко назвал самые проблемные районы Николаевщины

Интересно, что звонков из города Николаева поступает значительно меньше, чем из районов области.

Об этом свидетельствует отчет о поступивших за прошедшую неделю обращениях на «горячую линию губернатора», опубликованный на его странице в Фейсбук, пишет «Інше ТВ»

Так, с 20 по 26 января на «горячую линию губернатора» поступило 167 звонков, 87% из которых – из районов и районных городов области. Из Николаева поступило всего 19 звонков (13%).

28% обращений касались работы коммунального хозяйства, 21% — перевозок, 11% — коммунальных услуг.

ТОП-5 проблемных районов области выглядит так (по мере убывания количества обращений – прим. «Інше ТВ»): Вознесенский, Витовский, Первомайский, Очаковский и Кривоозерский.

«Кожного дня мені надають статистику звернень громадян на мою «Гарячу лінію» .

Але впевнений, що їх повинен бачити кожен.

Тому буду на своїй сторінці публікувати ось такий щотижневий звіт. Доручення головам РДА і іншим управлінцям надаються щоденно. Як вони їх виконують – будемо контролювати разом.

У випадку невирішення питань громади – кожен керівник знає, що з ним буде», — написал Алексей Савченко.