Жители Кульбакино и Широкой Балки возмущены проектом строительства кладбища в 500 м от их домов


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28.01.17 15:50Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

Жители микрорайонов Кульбакино и Широкая Балка возмущены тем, что в 500 метрах от их домов может развернуться строительство кладбища.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила депутат Николаевского горсовета Лариса Веселовская.

Согласно плану, размещенному на сайте горсовета, городское кладбище разместят между дорогой к воинской части 299-й бригады и улицей Декоративной.

Площадь кладбища составит 80 га. Данный проект одобрен как мэром Николаева Александром Сенкевичем, так и главным архитектором города Анной Палехой.

Веселовская задалась вопросом, кем и когда без участия жителей микрорайонов, депутатов этих округов обсуждался вопрос о строительстве кладбища.

Скажите, где, в какой ещё стране, в каком ещё городе кладбище находится под окнами 9- этажек? Ну не прямо во дворе… нет! Но ровно через 400-500 м от порога моего дома! Дожились! Хоронить будем прямо во дворе многоэтажных домов! Это уже крик души! — сетовала она. Депутат заявила, что жители Кульбакино готовы на радикальные меры, протестуя против захоронения усопших под окнами их домов.

У меня вчера разрывался мобильный телефон! Звонили жители моего округа! Предупреждаю сразу уважаемого мэра Александр Сенкевич и главного архитектора Анна Палеха: если жители моего округа перекроют железную дорогу, я буду стоять с ними! — заявила депутат. Веселовская отметила, что лесополоса, на месте которой и хотят развернуть строительство кладбища, является одной из немногих территорий в Кульбакино, где мамы могут погулять с ребенком.

Я проживаю в Кульбакино с 1973 года. Так сложилось, что в нашем микрорайоне нет ни одной зеленой рекреационной зоны, ни сквера, ни парка, ничего, куда бы заботливые мамаши могли вывести на прогулку своих чад, где можно культурно провести семьей свои выходные.

Вот наши мамочки с колясками и ходят гулять либо на территорию ООШ 44, либо в лесополосы, которые начинаются сразу за железнодорожными путями, на которые выходят окна моей квартиры!

Я целый год билась, чтобы отвести землю и создать парк для людей. Воз и ныне там! Зеленой зоны нет, а около лесополос будут строить кладбище, — задалась вопросом Веселовская. Депутат отметила, поскольку в Кульбакино и Широкой Балке существует проблема подтопления, существует большая вероятность, что трупный яд будет течь жителям в огороды.

Все кульбачане и жители Широкой Балки знают о подтоплении территории и высоком стоянии подземных вод именно в этом районе.

Скажите, куда будет стекать трупный яд? Я отвечу — в огороды жителей Широкой Балки и на дачные участки жителей Кульбакино. А кто из купивших земельные участки на ул. Гайдамацких, Сечевых и квартиры на ул. Вокзальной сможет продать свои квартиры и дома?

Вы хотите иметь квартиру с видом на кладбище? — разгневалась Веселовская.

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