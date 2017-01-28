Высокие тарифы делают людей изобретательными: как украинцы обманывают счетчики

28.01.17 14:45Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

Из-за неподъемных сумм за коммуналку многие киевляне либо накапливают долги, либо вовсе перестают платить.

Также находятся "умельцы", которые используют незаконные способы экономии.

Уровень оплаты за потребление коммунальных услуг в Киеве упал до рекордно низких показателей. По словам директора аналитического центра "Институт города" Александра Сергиенко, за ноябрь 2016 года лишь 61,1% жителей столицы оплатили коммуналку (по Украине уровень оплаты - 64,6%).

Причин низкой оплаты несколько. Во-первых: система не готова к большим начислениям. Например, в Киеве существует большая проблема со съемом показателей по теплу в общедомовых счетчиках. В столице более 12 тыс. многоквартирных домов и в каждый подвал специалистам "Киевэнерго" нужно зайти, что не получается сделать оперативно.

"Но техническая составляющая не главная. Люди не в состоянии платить за коммуналку. Например, в Украине 80% пенсионеров получают менее 1,5 тыс. грн пенсии, при том, что отопление в квартире площадью 50 м.кв. в "хрущовке" стоит дороже", - рассказал Сергиенко. Совокупность всех этих причин, по его словам, ведет к закономерному кризису неплатежей.

"Народ сейчас платит то, что может, а то, что не может, откладывает на потом. И никакие субсидии и рассрочки ситуацию не спасают", - отметил эксперт. В результате многие граждане используют незаконные методы экономии.

Не платят за тепло

Реальных санкций для людей, которые злостно не платят за тепло и горячую воду, по словам Александра Сергиенко, нет.

Отключить отопление не позволяет законодательство, да и изолировать одну квартиру технически сложно. Эксперт считает, что неподъемные суммы за тепло люди продолжают платить по доброй воле, так как осознают, что коммунальная система рухнет, если не будет оплаты.

Работники ЖЭКов и тепловики, пишет "Обозреватель", сходятся во мнении, что если в квартире нет индивидуальных счетчиков тепла, а такие технически можно установить лишь в новостройках, сэкономить на отоплении другим способом не получится.

Отматывают электросчетчик

Что касается электроэнергии, то незаконных способов экономии здесь - масса, правда, многие из них вычисляются во время проверки счетчиков*. Так, некоторые "умельцы" используют неодимовый магнит, который крепят на счетчики. В результате прибор учета начинает работать со сбоями, а может и совсем остановиться. Также некоторые потребители используют трансформатор. Хитро оборудованный аппарат способен отматывать счетчик назад, не подсоединяясь к последнему.

"Врезаются" в трубу

Последние годы в Украине выпускаются счетчики на воду, которые не подвержены влиянию магнита. Но некоторые "умельцы" придумали отматывать прибор учета с помощью пылесоса, который направленной струей иногда может сбить показания счетчика

Кража газа

Этот способ похож на предыдущий. С помощью хитроумных махинаций "умельцы" заменяют сердцевину и пользуются газом в обход счетчика.

Обозреватель призывает читателей не нарушать закон и не использовать не один из упомянутых способов. Во-первых: рано или поздно проверяющие заметят проделки с приборами учета. Во-вторых: нарушителю грозят большие штрафы, вплоть до уголовной ответственности.

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