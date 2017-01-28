На Николаевщине из-за непогоды увеличилась аварийность на дороге

28.01.17 14:15Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

За прошедшие сутки в результате непогоды (снегопады, порывы ветра, гололедица) на Николаевщине и еще в 13 областях Украины зафиксировано увеличение аварийности на дорогах.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Так в Николаевской, а также в Ровенской, Днепропетровской и Запорожской областях зафиксировали значительный рост числа ДТП, который достиг отметки от 10 до 50%.

При этом наихудшая, критическая по уровню аварийности ситуация (рост числа ДТП на 50% и более), зафиксирована в Закарпатской, Ивано-Франковской, Волынской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Харьковской и Луганской областях.

«В ДТП погибли 7 человек, травмированы - 68 человек. Ситуация с аварийностью на автодорогах десяти регионов оценена как критическая. В четырех областях зафиксирован высокий уровень аварийности», - говорится в сообщении.

Напомним, в Николаеве из-за непогоды столкнулись сразу три автомобиля.

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Суббота, 28.01.2017

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