На Николаевщине из-за непогоды увеличилась аварийность на дороге

За прошедшие сутки в результате непогоды (снегопады, порывы ветра, гололедица) на Николаевщине и еще в 13 областях Украины зафиксировано увеличение аварийности на дорогах.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Так в Николаевской, а также в Ровенской, Днепропетровской и Запорожской областях зафиксировали значительный рост числа ДТП, который достиг отметки от 10 до 50%.

При этом наихудшая, критическая по уровню аварийности ситуация (рост числа ДТП на 50% и более), зафиксирована в Закарпатской, Ивано-Франковской, Волынской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Харьковской и Луганской областях.

«В ДТП погибли 7 человек, травмированы - 68 человек. Ситуация с аварийностью на автодорогах десяти регионов оценена как критическая. В четырех областях зафиксирован высокий уровень аварийности», - говорится в сообщении.

Напомним, в Николаеве из-за непогоды столкнулись сразу три автомобиля.