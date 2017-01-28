Сельские школы должны избавиться от чувства вторичности - Алексей Мирошниченко

Председатель Кривоозерской райгосадминистрации Алексей Мирошниченко вместе с депутатом областного совета Сергеем Наказенко и начальником районного отдела образования Валентиной Голинской передали школам района очередную партию компьютерного оборудования - мультимедийные проекторы и ноутбуки

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Несмотря на сложную ситуацию в стране, для улучшения материальной базы учебных заведений государственными органами и депутатским корпусом прикладываются значительные усилия, - отметил глава райгосадминистрации.

В прошлом году за счет средств государственного и местных бюджетов мы приобрели компьютерную технику и новую мебель на 380 тыс. грн., в этом году более чем на 500 тыс. грн. Кроме этого по результатам 2016 г. Кривоозерщина заняла первое место в области по объемам финансирования ремонтных работ в школах и детских садах, которые составили около 2,5 млн. грн. за счет средств бюджетов всех уровней и спонсорской помощи.

На эти средства был проведен ремонт систем отопления в 2 школах, в 4 школах и 2 детсадах установлены современные экономичные твердотопливные котлы, 1 школу перевели на электроотопление, обеспечено реконструкцию внутренних санузлов в 7 школах, проведены другие ремонтные работы. В то же время, несмотря на улучшение условий обучения, уровень знаний современных школьников уступает тем временам, когда в распоряжении учителя были только доска, мел и примитивные наглядные пособия.

Это тем более заметно на примере сельских школ, где существенное сокращение количества школьников привело практически к индивидуальным условиям, и обучение 1 школьника обходится примерно в 20 тыс. грн. в год, значительно превышая расходы на подготовку городских школьников, которые составляют около 8 тыс. грн.

Но качественные результаты учебного процесса имеют в определенной степени противоположный результат, и в обществе твердо сложилось убеждение, что отставание в уровне обучения в сельской местности носит объективный характер и в первую очередь обусловлено недостатком финансирования.

Поэтому мы должны сделать так, чтобы сельские школы избавились от ощущение такой вторичности, и в этом плане обеспечение современным оборудованием является очень важно и должно способствовать повышению уровня учебного процесса, поскольку перспектива развития страны в целом и каждого отдельного региона направления обусловливается качеством подготовки молодежи, - подчеркнул глава райгосадминистрации.

Депутат областного совета Сергей Наказенко отметил, что приятно наблюдать реальные результаты проведенной работы, когда несмотря на то, что на Кривоозерщине этой зимой морозы доходили до минус 20, дети в учебных заведениях могли находиться в комфортных условиях.

Кроме этого установка современных твердотопливных котлов позволила получить еще и существенную экономию затрат на отопление.