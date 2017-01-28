В субботу по всей Украине потеплеет

28.01.17 10:23Сколько просмотров этой статьи36Сколько комментариев этой статьи0

В субботу, 28 января, по всей Украине ожидается потепление. Об этом в пятницу, 27 января, сообщил Украинский Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололед, ветер юго-восточный, 3−8 м / с. Температура воздуха ночью -1 …- 9 градусов, днем ​​+2 …- 4 градуса.

В Карпатах без существенных осадков, температура воздуха ночью -15 …- 20 градусов, днем ​​-4 …- 9 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью -3 …- 5 градусов, днем ​​0 … + 2 градуса.

В Трускавце без существенных осадков, температура ночью -3 …- 5 градусов, днем ​​-1 … + 1 градус.

В Сваляве без существенных осадков, температура ночью -8 …- 10 градусов, днем ​​-2 …- 4 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололед, ветер северный, 3−8 м / с. Температура воздуха ночью -2 …- 9 градусов, днем ​​+2 …- 3 градуса. В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололед, ветер северо-западный, 3−8 м / с. Температура воздуха ночью -2 …- 8 градусов, днем ​​+2 …- 4 градуса. На востоке Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололед, ветер северный, 3−8 м / с. Температура воздуха ночью -10 …- 15 градусов, днем ​​-4 …- 10 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололед, ветер северо-западный, 3−8 м / с. Температура воздуха ночью -2 …- 8 градусов, днем ​​+2 …- 4 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололед, ветер северо-западный, 3−8 м / с. Температура воздуха ночью -3 …- 8 градусов, днем ​​+1 …- 4 градуса.

В Ялте без существенных осадков. Температура ночью -3 …- 5 градусов, днем ​​-1 … + 1 градус. В Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 3−8 м / с. Температура воздуха ночью -3 …- 5 градусов, днем ​​0 …- 2 градуса.

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Суббота, 28.01.2017

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