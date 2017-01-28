Гороскоп на 28 января 2017 года по знакам зодиака позволит каждому составить планы на субботу, 28 января

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Гороскоп на 28 января 2017 для Овна

Овнам 28 января понадобиться спокойствие и выдержка, чтобы достигнуть поставленных целей. Выгоду принесут альтруизм и желание подержать коллег. Вечером будьте внимательны к возлюбленным, уступайте в пустяках.

Гороскоп на 28 января 2017 для Тельца

В субботу Тельцу лучше проявить в трудной ситуации гибкость и дипломатию. Это позволит не только выйти победителем, но и избежать ссоры из-за мелочей. А вот на работе может все затормозиться, поскольку у Тельцов начинается сложный период в профессиональной деятельности. Важно в этот день уделять внимание мелочам и прислушиваться к интуиции. 28 января Тельцам будут сниться вещие сны. А вот новые знакомства будут нести тягостный характер.

Гороскоп на 28 января 2017 для Близнеца

Близнецам 28 января следует остерегаться происков тайных недоброжелателей. Не стоит в этот день доверять никому свои тайны и планы, лучше прислушаться к своей интуиции и здравому смыслу. Сны, которые приснятся сегодня людям этого знака, хоть и неприятные, но вряд ли исполнятся.

Гороскоп на 28 января 2017 для Рака

Ракам следует в течение всего дня прислушиваться к мнению старших и не пренебрегать их советами. Это поможет избежать необдуманных поступков и материальных потерь. 28 января Ракам лучше избегать новых знакомств, а в общении с друзьями и близкими лучше проявить сдержанность.

Гороскоп на 28 января 2017 для Лева

Львов 28 января будут сильно разочарованы в собственных силах. Но, несмотря на это, в целом день пройдет хорошо. У Львов даже появится с блеском осуществить свои деловые идеи. Львам звезды советуют провести этот день с семьей, или отдохнуть в одиночестве.

Гороскоп на 28 января 2017 для Девы

Девам лучше сегодня не слушать советов и не поддаваться эмоциям, которые могут завладеть ими. Это позволит избежать им непростительных ошибок. Также 28 января Девам лучше не заключать договора и не подписывать важные документы. Также не рекомендуется посещать места, с большим количеством народа, возможно инфицирование или кража.

Гороскоп на 28 января 2017 для Весов

Мелкие бытовые проблемы не испортят Весам настроение сегодня. Также Весы смогут в субботу начать новое дело, которое в будущем принесет прибыль.. Возможно, этого дня, Весам удастся найти общий язык с людьми, которые раньше их раздражали. Также 28 января Весы могут получить известие от дальних родственников, которые давно уже не давали о себе знать.

Гороскоп на 28 января 2017 для Скорпиона

Скорпионам в субботу необходимо позаботиться о своем здоровье, поскольку звезды указывают на то, что у того знака существует сейчас опасность разные заболеваний. Им также лучше избегать шумных компаний и застолья. Сны этого дня могут быть вещими и исполняются ровно через неделю.

Гороскоп на 28 января 2017 для Стрельца

Стрельцы сегодня могут испытать осложнения с друзьями и партнерами. Потребуется внимательно следить за выполнением соглашений, вести себя мудро и тактично. Если Стрельцы будут придерживаясь этих правил, у них будет удачный день, а также это позволит им укрепить свой авторитет на будущее.

Гороскоп на 28 января 2017 для Козерога

Козерогам, вероятно, придется сегодня отстаивать свою точку зрения и свои интересы. Но это не помешает им чувствовать себя счастливыми. 28 января Козерогам лучше сходить на прогулку с детьми или друзьями.

Гороскоп на 28 января 2017 для Водолея

У Водолеев сегодня сложны день: им придется решать не только домашние, но и личные проблемы которые впоследствии могут все остальные дела, отодвинуть на второй план. На работе плодотворными будут отношения с представителями противоположного пола. И если Водолей сможет подстроиться под ситуацию, ему удастся добиться успеха.

Гороскоп на 28 января 2017 для Рыб

Рыбам в субботу будет сложно осознать, что у окружающих также есть право на личное мнение. А их попытки отстоять правоту только усугубят ситуацию. Так что лучше Рыбам лучше не пререкаться с другими. Время покажет, кто был прав, а кто ошибался.