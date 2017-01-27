Как выбрать столы для офиса

27.01.17 23:50Сколько просмотров этой статьи22Сколько комментариев этой статьи0

Существует множество причин, по которым офисный стол купить необходимо на фабрике, заслужившей доверие.

Существует множество причин, по которым офисный стол купить необходимо на фабрике, заслужившей доверие. Качественная мебель увеличивает работоспособность у команды и поднимает статус компании в глазах клиентов. Кроме того, психологи проводили тесты и выяснили, что от рабочего места зависит количество ошибок в документации.

Из какого материала должен быть сделан офисный стол

Для компаний, экспериментирующих над дизайном помещений и часто меняющих адрес, лучше остановиться на металле со стеклом или дереве. Несмотря на то, что первый вариант смотрится прогрессивней, деревянная мебель остаётся классикой и создаёт особый уют.

В офисах с деревянной мебелью, клиенты чувствуют себя более комфортно. Отблеск стекла и металла наоборот, создаёт иллюзию «холодного» общения. Влияет на результат сделок и форма. На Западе давно отказались от прямоугольных столов в переговорной комнате. Считается, что углы настраивают человека к недоверию, а линии овала – смягчают настроение.

Столы из дерева отлично вписываются в любой дизайн помещения. Этот факт особенно важен при отсутствии собственного офиса. Никто не знает, какой стиль предпочитает следующий арендодатель, так почему бы сразу не выбрать нейтральный оттенок и материал.

Разновидности офисных столов по форме и предназначению

В компании работают разные специалисты и не удивительно, что одинаковая мебель их может не устроить. Возьмем, к примеру, секретаря и агента, который практически весь день на ногах и в офисе бывает набегами. У первого сотрудника лежат печати, личные дела и другая документация, поэтому без ящиков с замком не обойтись.

Можно всё ценное хранить в сейфе, но не факт что работник согласиться каждый раз к нему бегать. Оставлять же печати и документы без присмотра опасно для компании. Агент или продавец вполне обойдётся без ящиков, так как львиная доля его информации хранится на компьютере или ноутбуке. Закупив столы без ящиков для таких работников, компания может существенно сократить расходы на мебель.

Офисный стол директора наоборот, должен иметь необходимые отделы (для системного блока, клавиатуры, ящички и полочки для бумаг). Всё это поможет удерживать порядок, и создавать опрятный вид. По этикету, столешница стола директора должна быть в полтора раза толще, чем у других сотрудников.

Универсальным выбором является модульная мебель. Мебельная фабрика GREEN изготавливает приставные тумбы и шкафы для документов. При смещении их можно объединять отделы в больших залах, создавая иллюзию отдельных кабинетов. Такая практика популярна в США и Европе.

Какую бы мебель вы не выбрали, помните – человека встречают по одёжке, а впечатление о компании составляют по офису.



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