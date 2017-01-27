"Чхартишвили - неэффективный управленец", - Сенкевич

Николаевский городской голова Александр Сенкевич назначит и сразу же уволит директора коммунального предприятия «Городское рыночное хозяйство» Веронику Чхартишвили из-за управления, повлекшего значительные финансовые убытки.

Об этом пишут «Преступности.НЕТ».

Как известно, судья Центрального районного суда Олег Батченко 16 января восстановил Веронику Чхартишвили на должности директора КП «Городское рыночное хозяйство» .

– Распоряжение еще не дошло до подписи, – сказал мэр, комментируя восстановление Вероники Чхартишвили.

При этом он отметил, что Чхартишвили не должна занимать должность этого КП как неэффективный управленец, который не в состоянии обеспечить продуктивную работу предприятия.

– Конечно, уволим – она неэффективный менеджер, - заявил Сенкевич.

По его словам, после увольнения Вероники Чхартишвили и назначения в октябре руководителем Николая Логвинова на коммунальном предприятии начался рост финансовых показателей.

– Со сменой руководителя на предприятии прибыль выросла почти в три раза. Можете просто сравнить цифры за предыдущий месяц и за месяц, когда начал работать новый руководитель. Вы увидите разительную разницу в цифрах, разительную. Это тысячи гривен. Поэтому, я думаю, что это является лучшим показателем и доказательством, что предыдущий руководитель КП была неэффективным, - добавил городской глава.

Так, при руководстве Вероники Чхартишвили с января по сентябрь 2016 года средняя выручка от деятельности КП «Городское рыночное хозяйство» составила 76 тысяч 874 гривны.

После ее увольнения, с октября 2016 года выручка значительно выросла. В октябре показатели возросли на 42% или на 32 тысячи 277 гривен. В ноябре 2016 года было зафиксировано увеличение на 61% ( 46 тысяч 902 гривны), а уже в декабре – на 85,8% , что составляет 65 тысяч 979 гривен.