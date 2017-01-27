54-й маршрут снова на линии

27.01.17 17:55Сколько просмотров этой статьи84Сколько комментариев этой статьи0

Жители Матвеевки теперь без пересадок могут ехать 54-м маршрутом автобуса, за что и благодарят мэра Александра Федоровича Сенкевича.

«Уважаемый николаевский городской голова! Примите слова благодарности за возможность следовать прямым рейсом автобуса № 54 по улицам г. Николаева. То, что вы прислушались к нашим пожеланиям, свидетельство того, что вы оправдали наше доверие и цените его.

Заслуживает внимания тот факт, что Вы поддерживаете добрые дела, которые для горожан делал покойный мэр Владимир Дмитриевич Чайка. В свое время именно он запустил маршрут №54.

Этот маршрут позволяет жителям нашего микрорайона, а так же Терновки, Полигона, Новостроек и др., посещать объекты медобслуживания, учебные заведения, офисы водоканала, вокзалы, учреждения по обслуживанию земельных вопросов и другие заведения, необходимые для жизнедеятельности каждого горожанина.

Раньше нам приходилось добираться до них с пересадками, на что тратились средства из ограниченного семейного бюджета и уймой времени. Теперь же пенсионеры могут решать многие вопросы, не тратя скудные средства из своей пенсии, так как пользуются льготным проездом на 54-м автобусе. За восстановление этого маршрута благодарим также нашего депутата Сергея Васильевича Мотуза, так как именно он напоминал о решении этого вопроса.

Особая благодарность фирме-перевозчику ООО«Евротранстехсервис» за уважительное отношение к пассажирам и комфортные условия поездок», написано в письме в редакцию, которое подписали жители Матвеевки: В. А. Худяков; В. Т. Хивря; В. И. Мелиховский; Л. А. Непомнящая; Н. И. Мыльникова

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