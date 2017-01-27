Школьники Заводского района - за здоровый образ жизни!

На выполнение государственной целевой социальной программы "Молодежь Украины", городской комплексной программы "Молодежь" отдел по делам молодежи, культуры, семьи и спорта администрации Заводского района Николаевского городского совета постоянно проводит работу по профилактике негативных явлений, пропаганде здорового образа жизни и безопасного поведения в детской среде.

Так, 25 января на базе СОШ № 4 специалисты отдела организовали и провели для учащихся 5 класса информационно-просветительское мероприятие «Профилактика табакокурения".

26 января в СОШ № 21 среди учащихся 6-9 классов организовано и проведено информационно-просветительское мероприятие "Жизнь без табака".

Во время мероприятий активно обсуждались негативные ситуации, которые возникают в семье, школе, окружающей среде, и методы их предотвращения. Транслировались видеоролики, распространялась информационная и социально-рекламная продукция по профилактике негативных явлений, опасных болезней, формированию здорового образа жизни.