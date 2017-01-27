«Вы свободные и избранные!» - губернатор Савченко навестил воспитанников интерната №5

27.01.17 16:48Сколько просмотров этой статьи70Сколько комментариев этой статьи0

В пятницу, 27 января, глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко наведался с внеплановой проверкой в школу-интернет №5. Губернатор проверил, как живет интернат по прошествии двух лет после скандала с предыдущим директором.

Исполняющий обязанности директора школы-интерната Валерий Лысенко первым делом показал Алексею Савченко интерактивный кабинет с новыми компьютерами, которые были приобретены за благотворительные средства.

Губернатор отметил, что теперь такие классы должны быть во всех школах области. По крайней мере, есть к чему стремиться.

По всему было заметно, что Савченко впечатлил не класс, а школьники, находящиеся в нем. В большинстве случаев губернатор обращался именно к ним. Вернее, давал свои советы.

«Меня жизнь научила, что нет разницы, как ты бьешь. Главное — как ты держишь удар. Жизнь не простая, но она интересная и классная. Я вам советую каждое утро, просыпаясь, смотреть на небо. Изучайте все вокруг себя — в этом ваше счастье, в этом ваша жизнь. Не печальтесь и уверенно идите к своей победе», - обратился Савченко к ребятам.

Затем губернатор побеседовал со школьниками в неформальной обстановке. «Все испытания, которые вы получили от жизни, — это вам на пользу. Вы свободные и вы избранные. Любой человек, который остается в одиночестве, он становится избранным. Вы уже сегодня имеете преимущество — внутреннее преимущество», - попытался вдохновить школьников губернатор.

Сначала подростки стеснялись отвечать на вопросы, однако вскоре разговорились, и даже успели пообещать губернатору обратить внимание на свою спортивную подготовку.

Главе ОГА было недостаточно одного класса, поэтому он решил пройтись по всему интернату. Заходил в разные классы, побывал в общежитии, в котором живут дети. Осмотрел состояние школы в целом.

Руководство интерната сообщило губернатору, что для экономии затрат на энергоносители планирует переход на альтернативные источники - солнечные батареи. Алексей Савченко поддержал такое стремление и порекомендовал своему заму Виталию Киндративу ускорить внедрение энергоэффективных технологий во всех учебных заведениях Николаевщины.

В завершение своей небольшой проверки Савченко рекомендовал директору Лысенко обратить внимание на состояние одного из зданий, провести экспертизу по нему. Также глава ОГА посоветовал планомерно приводить в порядок то, что есть, мол, только после этого можно задумываться о строительстве чего-то нового.

Напомним, что два года назад школа-интернат №5 была в центре громкого скандала, связанного с деятельностью предыдущего директора учебного заведения — Николая Ляшенко.

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