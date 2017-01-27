13.01.17 15:502260
Город вновь поможет ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» ремонтировать теплосети
|27.01.17 15:48
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Сегодня, 27 января, исполком горсовета принял решение выделить областному коммунальному предприятию «Николаевоблтеплоэнерго» материалы из материального резерва города.
Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
Этому теплогенерирующему предприятию планируют предоставить 42 м стальной трубы ф-219х6, необходимых для ремонта теплосетей.
Начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Александр Герасименя рассказал:
- Для обеспечения своевременного проведения ремонтных работ на тепловых сетях, которые принадлежат территориальной общине города, предлагается рассмотреть вопрос выдачи ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» трубы диаметром 219 миллиметров в количестве 42 погонных метра.