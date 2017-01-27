Город вновь поможет ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» ремонтировать теплосети Сегодня, 27 января, исполком горсовета принял решение выделить областному коммунальному предприятию «Николаевоблтеплоэнерго» материалы из материального резерва города. Об этом сообщает пресс-служба горсовета. Этому теплогенерирующему предприятию планируют предоставить 42 м стальной трубы ф-219х6, необходимых для ремонта теплосетей. Начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Александр Герасименя рассказал: Для обеспечения своевременного проведения ремонтных работ на тепловых сетях, которые принадлежат территориальной общине города, предлагается рассмотреть вопрос выдачи ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» трубы диаметром 219 миллиметров в количестве 42 погонных метра. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама