Львов очищают от мусора перед приездом Гройсмана

27.01.17 14:42Сколько просмотров этой статьи37Сколько комментариев этой статьи0

Премьер-министр едет на Львовщину, чтобы помочь решить мусорную проблему.

Хлам со львовских улиц начали убирать еще в ночь на пятницу, 27 января. Горы отходов, которые красовались возле мусорных баков во всех районах Львова, значительно уменьшились, а кое-где и вовсе исчезли. В центре и вовсе не найдешь ни одного мусорного кулька, передает "Комсомольская правда"

Львовяне, мягко говоря, в шоке, а чистые мусорные баки даже фотографируют, ведь кое-где городские отходы не вывозили еще с новогодних праздников. В соцсетях шутят, что генеральную уборку чиновники затеяли неспроста, а к приезду премьер-министра. Владимир Гройсман едет во Львов не кофе пить, а чтобы помочь Садовому решить "мусорную" проблему,

  • Центр уже вычистили, ведь там будет прогуливаться Гройсман, - пишут в соцсетях львовские пользователи.

И, вместо сэлфи и фотографий котиков, хвастаются в соцсетях снимками чистых мусорных баков.

  • Люди, у нас большая радость: на ул. Некрасова (недалеко от центра города) возле мусорников чисто! – делится радостной новостью в Фейсбуке львовянка Галина Мамай. – Несколько недель хлам не вывозили, отходов была целая гора. А сегодня утром я выглянула в окно – и ни одного кулька мусорного!

Но Галине и ее соседям еще повезло. Ведь пока что, по сведениям горожан, мусор вывозят только из центральной части Львова. В отдаленных районах города ситуация остается критической.

ОФИЦИАЛЬНО

Чиновники из Львовской облгосадминистрации уточняют, что твердые бытовые отходы, которые накопились на мусорных площадках, из Львова начали вывозить вовсе не к приезду важного гостя. А потому что наконец-то договорились с областными полигонами о приеме львовского хлама.

  • Очистку города от мусора начали одновременно во всех районах Львова, - рассказал директор департамента развития и эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства Львовской облгосадминистрации Назарий Романчук. - Перевозчики, обслуживающие Львов, сейчас работают на разных улицах города. Работа не будет прекращаться до полного вывоза мусора, который накопился.

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