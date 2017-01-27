В субботу, 28 января, морозы пойдут на спад

27.01.17 13:53Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

На дорогах гололедица.

Завтра, 28 января, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура на востоке, в Днепропетровской и Запорожской областях ночью 12-17, местами до 20 мороза, днем 4-9 мороза. На остальной территории ночью 4-10 мороза, в Карпатах и на Закарпатье до 15, днем от 0 до 5 мороза.

В Киеве и область - без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 5-7, днем 1-3 мороза.

По наблюдениям синоптиков за последние 130 лет самым теплым днем 27 января было в 1983, 1990 году, тогда столбик термометра достиг отметки 7.5 градусов тепла. А самым холодным этот день зафиксирован в 1892 году – тогда столбик термометра опустился до 23.0 градусов мороза.

Народные приметы: 28 января почитается память преподобного Павла Фивейского и Иоанна Кущника. В прежние времена была такая поговорка: "Пётр-Павел дня прибавил", что указывало на увеличение световой части дня. В старину, чтобы узнать погоду, наблюдали за небом. Если звёзды сильно блестят, то быть морозу, а если они тусклые, то будет тепло. Если с севера приходили тучи, то оттепели не ждали. Снежный буран днем на Павла предвещал крепкий мороз ночью.

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