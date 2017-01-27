Как изменится курс доллара в феврале

27.01.17 14:11Сколько просмотров этой статьи49Сколько комментариев этой статьи0

Эксперты ожидают, что до конца зимы без скачков не обойдется.

Как сообщает "Комсомольская правда", в пятницу, 27 января, столичные обменники покупали "зеленую" валюту по 27,30-27,85 грн., а продавали по 27,70-28,05 грн. На черном рынке покупатели и продавцы сходились на отметке 27,88 грн. за доллар.

Мнения экспертов по поводу того, что будет с курсом дальше, разделились. Менялы на черном рынке говорят, что готовы к скачку. Видимых причин для этого нет, но рынок полнится слухами.

Свою версию происходящего на валютном рынке высказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Эксперт считает, что действия НБУ говорят о том, что он против укрепления гривны, и приводит пример.

24 января торги на межбанке открылись курсом 27,22 грн. за доллар и явно наблюдалась тенденция к ревальвации. Праздники закончились, бизнес не спеша распродает валюту, которая поступила еще в конце прошлого года, при этом импортеры покупают валюту пока сдержанно. При таком раскладе курс доллар/гривна мог бы без проблем дойти до отметки в 27 грн. к концу января. Но НБУ уже в первой половине дня вышел с покупкой валюты по средневзвешенному курсу 27,2458 грн. и купил 21,6 млн. долларов. И хотя объем покупки небольшой, после этого тенденция на рынке развернулась в сторону девальвации.

  • Возможно, тут работает практика прошлых лет, когда за счет девальвации гривны наполняется бюджет, - предполагает Охрименко. - Не секрет, что девальвированная гривна ведет к удорожанию импорта, на который начислят НДС. В результате и ГФС, и Кабмин хвастаются перевыполнением плана по поступлению денег в госбюджет, но за это "перевыполнение" платят украинцы, так как цены на импортные товары (а это и лекарства, и бензин, и бытовая техника) приходится платить больше.

Впрочем, ослабление гривны ведет к двойственным последствиям. С одной стороны, действительно, наполняется бюджет, поэтому в краткосрочной перспективе она может быть выгодна. С другой стороны, при выплате внешних долгов для покупки валюты требуется больше гривны, и это большой минус. Кроме того, в условиях нестабильности инвесторы к нам не придут, считает директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин.

  • Возникает вопрос – что важнее: удержание краткосрочных балансов или инвестиции в перспективе? К сожалению, правительство и НБУ в последнее время все настойчивее демонстрируют, что доминируют "ближние интересы" - наполнение бюджета, выплата обещанных зарплат и пенсий, - констатировал Юрчишин. – Решаются краткосрочные задачи, а вот стратегии и тактики в действиях правительства я пока не вижу.

Кроме того, эксперт напомнил, что январь – начало февраля уже традиционно является в Украине периодом ослабления гривны. Так что до конца зимы укрепления гривны ожидать не стоит, хотя и такого резкого ослабления, как в первой половине января, уже не будет - курс продолжит колебаться вокруг отметки 28 грн. за доллар.

ПРОГНОЗ

За год национальная валюта ослабеет на 10%

Среднегодовая девальвация гривны замедлится с 15% в 2016-м до 10% в 2017-м. Такой прогноз сделал глава инвестиционной компании Dragon Capital и президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала и добавил: среднегодовой курс может быть в пределах 27,5-28,5 грн. за доллар.

По мнению эксперта, Нацбанк вряд ли позволит гривне укрепляться существенно выше 27 грн. за доллар, чтобы держать дефицит текущего счета в пределах 3% ВВП и докупить резервы порядка $1,5млрд.

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