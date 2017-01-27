Курс валют на 27 января: гривна подешевела

НБУ ослабил курс гривны до 27,21 за доллар.

Национальный банк на 27 января 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем незначительно ослабил курс гривны до 27,21 гривны за доллар, говорится на сайте НБУ. Официальные курсы валют на 27.01.2017

2721,3078 гривны за 100 долларов (+0,4941); 2911,7993 гривны за 100 евро (-11,1709); 4,5632 гривны за 10 рублей (-0,0367).

Наличный курс доллара, евро и рубля в Украине 27.01.2017

Если в банках по сравнению со вчерашним днем ситуация значительно не изменилась, то в обменных пунктах доллар снова подорожал до 27,85 грн в покупке и 28 грн в продаже. Также гривна незначительно подешевела на межбанке ко всем основным валютам.