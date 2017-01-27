Николаев будет участвовать в конкурсе на концессию порта "Октябрьск"

27.01.17 12:39Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что городская власть планирует принять участие в конкурсе по отбору концессионера в государственном предприятии «Стивидорная компания «Ольвия» (до переименования - спецпорт Октябрьск, - прим.).

Об этом пишут «Порты Украины».

— Я считаю, что город должен получать часть портовых сборов. Но на сегодняшний день, когда я озвучил это на заседании Минрегионстроя, мне сказали, что «не лезьте в государственный карман, стройте свои коммунальные порты и зарабатывайте там средства». Поэтому, когда мы говорим, что на территории города находится государственное предприятие, которое планируется сдавать в концессию или в долгосрочную аренду, - то почему город Николаев не может стать тем самым концессионером или арендатором, принять участие в конкурсе? У меня есть специалисты, которые, я считаю, могли бы с этим портом работать и выводить его на новый уровень, - отметил Александр Сенкевич.

По словам мэра Николаева, сценарий государственно-муниципального партнерства имеет ряд преимуществ, и в этом случае город был бы максимально заинтересован в увеличении грузопотока, идущего через местные порты.

— Во-первых, мы будем знать, что мы сохраним социальную составляющую. Во-вторых, мы поймем, что это не частный инвестор, который получит выгоду и затем оставит после себя выжженное поле. А это на самом деле публично, прозрачно, социально. И, разумеется, это возможно будет контролировать всеми контролирующими органами: милиция, прокуратура, управление полиции по экономической безопасности и тому подобное. Мы взяли этот порт в концессию, работаем и платим государству концессионные платежи и так далее. Мы будем инвестировать и работать с этим портом на уровне местной власти, - подчеркнул Александр Сенкевич.

Независимо от того, кто станет в итоге концессионером в «Октябрьске», по словам Александра Сенкевича, городские власти Николаева со своей стороны готовы помочь в развитии той смежной инфраструктуры, которая касается города.

— Которая будет помогать, не мешая городу, развиваться предприятию. Это, например, строительство дороги, которая есть на территории города и проходит в портовую зону. То есть, все, что касается города - город из своего бюджета может профинансировать и развивать, - отметил Александр Сенкевич.

В то же время, подчеркнул он, для развития порта «Октябрьск» необходимы также государственные инвестиции в инфраструктуру на уровне области. В частности, нужно провести обходную железнодорожную ветку и автодорогу.

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