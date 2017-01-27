Студентам николаевской "могилянки" уже неделю не приходит стипендия

Об этом Юрий Ягольник сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

"Студентам уже неделю как не приходит стипендия. В университете у меня висит объявление: «Шановні студенти. Стипендія за січень прийде у лютому».

Мы решили обратится самым простым путем в Министерство образования - узнать, где стипендии, почему их нет и когда будут. Заходим на официальный сайт, внизу находим контакты – два номера телефона по высшему образованию и один номер – просто по Министерству. Звоним на первый номер – не отвечают. На второй – тоже. На третий – аналогично.

Лично для меня ситуация подогрета еще тем, что около месяца назад я обращался в Минобразования по электронной почте, но ответа до сих пор не получил. Это так повышение «минималки» повлияло на стипендии? И это такие новые стандарты открытости власти? «Жити по-новому»?", - написал Юрий.