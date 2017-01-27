13.01.17 15:502260
Специалист из Киева займется Николаевским мусором
|27.01.17 11:40
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Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о том, что место недавно уволенного Юрия Мостового займет специалист из Киева. Новым директором “Николаевкоммунтранс” станет Андрей Цизин, который пока будет работать в статусе исполняющего обязанности.
Лишь после проверки предприятия, которую будет проводить Департамент защиты экономики Нацполиции Украины, будет окончательно определено, кто возглавит коммунальное предприятие, занимающееся вывозом мусора в Николаеве.