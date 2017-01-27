Горожане жалуются на николаевских маршрутчиков

Жители Николаева крайне не довольны поведением водителей маршруток, которые хамят пассажирам, громко включают музыку и нарушают правили дорожного движения.

«Второй день не везёт с маршрутами. Вчера ехала на 29-м, в салоне маршрутки дико орали динамики, сидела в конце чуть не оглохла…

Была передача «Наша раша» в записи.(…)…в салоне ехали дети, а кто помнит — передача эта с матами. Сегодня водитель 89 маршрута отличился — гнал, как ненормальный, резко тормозил, при этом маршрутка полная людей.

На Стадионе (Чигрина) не успели люди сесть так он закрыл дверь и поехал, муж одной женщины остался на остановке. Водитель кричал, что он не успевает, и все это из- за людей «медленных как коровы».

На 1-йСлободской он выпустил людей, но не взял ни одного, хотя люди бежали и стучали по машине. При этом он обвинял людей, которые якобы медленно сели на Стадионе…Поругался в салоне с женщиной, которая сказала, что это — его работа. Короче, за проезд дерут, а водители — хамы невоспитанные.

Говорят, проезд хотят поднять, тогда почистите ряды своих водителей, одни хамы,…никакого уважения ни к людям, ни к детям, ни к военным, ни к семьям погибших», — сообщила жительница Николаева в паблике «Черный список», попросив не указывать ее имя.