В Днепре обстреляли трамвай

Вчера вечером в трамвай на пр. Металлургов, 13 попало несколько пуль.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.

В патрульную полицию вчера около 19.10 поступило сообщение о стрельбе на пр. Металлургов. Под прицел попал трамвай рейса №15. Водитель транспортного средства услышал, как разбилось окно в салоне.

Сотрудники патрульной полиции, прибыв на место происшествия, обнаружили разбитые окна в трамвае. Характер повреждений указывал на вероятность того, что окна были разбиты выстрелами.

На место была вызвана следственно-оперативная группа. Подробности происшествия выясняются.