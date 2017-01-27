В Днепре обстреляли трамвай


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27.01.17 10:40Сколько просмотров этой статьи61Сколько комментариев этой статьи0

Вчера вечером в трамвай на пр. Металлургов, 13 попало несколько пуль.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.

В патрульную полицию вчера около 19.10 поступило сообщение о стрельбе на пр. Металлургов. Под прицел попал трамвай рейса №15. Водитель транспортного средства услышал, как разбилось окно в салоне.

Сотрудники патрульной полиции, прибыв на место происшествия, обнаружили разбитые окна в трамвае. Характер повреждений указывал на вероятность того, что окна были разбиты выстрелами.

На место была вызвана следственно-оперативная группа. Подробности происшествия выясняются.

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Пятница, 27.01.2017

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