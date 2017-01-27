В Херсоне новый вид интернет "развода"

В редакцию обратилась девушка, которая попала "на крючок" интернет-мошенников.

Херсонка рассказала о новом виде мошенничества, который сейчас набирает популярность в городе.

А именно. В социальных сетях девушки взломали аккаунт. Теперь мошенники шантажируют херсонку с требованием выплатить им определенную сумму денег, иначе они разместят ее фото в обнаженном виде не только на станицах социальных сетей, но и в порно группах.

На ответ херсонки, что у меня нет фотографий в обнаженном виде, мошенники сообщили, что с помощью фотошопа, решить этот вопрос будет не сложно.