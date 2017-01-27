Жестоко избившему студентов экс-милиционеру Николаева суд «скосил» срок по «закону Савченко» до 3,5 месяцев тюрьмы

Апелляционный суд Николаевской области, рассмотрев жалобы сторон на приговор бывшему сотруднику Корабельного райотдела милиции Николаева Александру Фартушному, уменьшил ему срок лишения свободы благодаря норме «закона Савченко».

Об этом говорится в соответствующем решении Апелляционного суда Николаевской области от 27 декабря 2016 года.

Напомним, ранее, 20 октября 2015 года судья Центрального районного суда Николаева Александр Чулуп приговорил бывшего милиционера Александра Фартушного за избиение студентов Сергея Конева, его друзей Тимура Гопонько и Кирилла Криулева к двум годам и одному месяцу лишения свободы. Помимо этого суд обязал бывшего милиционера выплатить по 20 тысяч гривен компенсации Сергею Коневу и Кириллу Криулеву.

Это был уже третий приговор в этом деле – до этого два раза стороны обжаловали приговоры и дело рассматривалось повторно. С момента совершения преступления прошло уже 4,5 года: в ночь с 15 на 16 июля 2012 года сержант милиции Александр Фартушный, находясь в состоянии алкогольного опьянения напал на молодых людей, отдыхавших на улице Советской, и стал одному из них наносить удары. Двое студентов, проходивших мимо, попытались разнять их, однако милиционер накинулся и на них – музыканта Сергея Конева он избил до полусмерти, добивая его ногами, когда тот уже лежал в бессознательном состоянии на земле.

На третий приговор стороны снова подали апелляции: потерпевшая сторона просила вместо 2 лет и 1 месяца тюрьмы назначить наказание Фартушному в виде 4 лет лишения свободы, а осужденный, в свою очередь, просил суд не лишать его свободы, а избрать наказание, не связанное с тюрьмой.

Однако, рассмотрение дела в Апелляционном суде Николаевской области затянулось на целый год: на первые три заседания, которые назначал суд в январе 2016 года, Александр Фартушный не являлся, после чего суд объявил его в розыск, так как дома он не появлялся.

Объявился Фартушный самостоятельно в конце 2016 года. Судебное заседание было назначено на 27 декабря, на которое он, наконец, явился. Как рассказал папа потерпевшего Сергей Конев, обвиняемый объяснил свое отсутствие тем, что работал в Западной Украине, и судей такой ответ полностью удовлетворил, и они начали рассматривать апелляцию, «как ни в чем не бывало».

В результате рассмотрения жалоб обеих сторон коллегия судей в составе судей Куценко, Марковой и Миняйло частично удовлетворил требования и потерпевшего, и обвиняемого. В частности, суд удовлетворил требование Фартушного изъять из приговора квалификационный признак преступления о том, что он совершил хулиганство «с особым цинизмом» - таким образом, теперь судом признано, что он просто совершил хулиганство, без особого цинизма.

Из требований потерпевшего Сергея Конева суд удовлетворил лишь то, что обязал Фартушного выплатить потерпевшему 7600 гривен затрат на правовую помощь, хотя Конев требовал 13 300 гривен.

Что касается срока лишения свободы, то судьи оставили приговор без изменений, назначив наказание Александру Фартушному в виде тюрьмы на срок 2 года и 1 месяц. Однако, Апелляционный суд постановил засчитать срок, который экс-милиционер уже «отсидел» в СИЗО Николаева во время следствия в счет выполнения наказания, однако, с применением нормы «Закона Савченко»: ссылаясь на часть 5 статьи 72 Уголовного кодекса Украины суд смягчил наказание милиционеру-хулигану, засчитав срок его нахождения в СИЗО по формуле день за два.

В итоге теперь считается, что Александр Фартушный, отсидевший в изоляторе 326 дней, согласно новому приговору, отсидел 652 дня из 760 назначенных (2 года и 1 месяц). Таким образом, наказание бывшему милиционеру, жестоко избившему на центральной улице города студентов, было смягчено до 108 дней или 3,5 месяца лишения свободы.

Напомним, в апреле 2014 года судья Центрального районного суда Николаева Владимир Алейников, вынося Александру Фартушному второй приговор, вовсе назначил ему наказание в виде 326 дней лишения свободы – ровно столько, сколько он уже отсидел в СИЗО, таким образом полностью освободив его от участи находиться в дальнейшем в тюрьме.

Источник : "Преступности.НЕТ"