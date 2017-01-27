Украина вновь увеличила отбор газа из хранилищ

27.01.17 08:00Сколько просмотров этой статьи66Сколько комментариев этой статьи0

Как сообщает Укkorrespondent.net, Ураина увеличила отбор газа из хранилищ на 42% – до 78 млн. кубометров в сутки. Как сообщает Укртрансгаз, это связано с резким похолоданием, которое началось в середине текущей недели.

"Данный режим отбора газа является абсолютно оптимальным, запас дополнительных мощностей в наличии. В противовес кремлевской пропаганде отмечаем, что российского голубого топлива в отечественных хранилищах нет", – отметили в компании.

Также сообщается, что по состоянию на сегодняшнее утро в ПХГ Украины находится 10,3 млрд кубометров газа. Всего с начала отопительного сезона, который стартовал 13 октября, было отобрано 4,4 млрд кубов газа.

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Пятница, 27.01.2017

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