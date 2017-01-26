С 2 по 6 февраля 2017 года в Одессу со святой горы Афон будут доставлены мощи святого великомученика и целителя Пантелеимона.

Как сообщает информационный отдел Одесской епархии, эта святыня (лобная часть головы святого) находится уже более пяти веков в монастыре святого Павла на Афоне.

Отмечается, что сопровождать церковную святыню до Одессы будет братия этой обители.

Торжественная встреча ковчега с мощами состоится 2 февраля 2017 года в 17:00 в Спасо-Преображенском Одесском кафедральном соборе (Соборная площадь, 3). На протяжении всего времени пребывания Афонской святыни священнослужителями будут совершаться молебные пения и акафисты перед ковчегом с мощами.

Для справки. Святой великомученик Пантелеимон почитается в Православной Церкви как целитель, и считается покровителем врачей. Христиане также прибегают к этому святому с просьбой исцелить язвы души и телесные недуги.

Его имя призывается при совершении таинства Елеосвящения, освящения воды и в молитвах за немощных.